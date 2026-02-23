- Дата публікації
Форма має значення — як нігті можуть повністю змінити ваш стиль
Колір лаку — це настрій, а дизайн — характер. Однак саме форма нігтів задає тон усьому манікюру. Вона здатна візуально подовжити пальці, зробити руки витонченішими чи, навпаки, додати драматизму.
Коли ми говоримо про ідеальний манікюр, зазвичай думаємо про трендові відтінки. Проте видання Woman&Home розповіло, що форма нігтів не менш важлива, ніж колір. Саме вона визначає, наскільки гармонійний вигляд матиме манікюр і чи буде він практичним у повсякденному житті та пасуватиме саме вашим рукам.
Добра новина — ідеальна форма існує для кожного. Потрібно лише зрозуміти, яка саме.
Квадрат
Квадратні нігті — це еталон чистих ліній та впевненості. Прямі боки та чіткі кути роблять цю форму улюбленицею ще з 90-х і вона досі не здає позицій.
Кому підходить:
коротким і довгим нігтям;
власницям ширшої нігтьової пластини, адже візуально подовжує ніготь.
Найкращий вигляд має з однотонними лаками, мінімалістичним дизайном і френчем.
Округла форма
М’яка, акуратна та максимально природна, округла форма повторює контур подушечки пальця та має дуже делікатний вигляд.
Кому підходить:
коротким нігтям;
тим, хто цінує комфорт і стриману елегантність.
Ідеально для нюдових відтінків, молочного манікюру, весільних і класичних образів.
М’який квадрат
Якщо ви не можете обрати між квадратом і овалом, саме ця форма створена для вас. М’який квадрат із заокругленими краями — це сучасно, практично та дуже універсально.
Кому підходить:
абсолютно всім;
особливо гарний вигляд має на коротких нігтях.
Крім того, така форма менше ламається та чіпляється — ідеальний варіант для відрощування нігтів.
Мигдаль
Мигдальна форма — витончена, подовжена, з плавно звуженим кінчиком. Вона візуально робить пальці стрункішими та додає манікюру розкішного настрою.
Кому підходить:
більшості типів рук;
найкращий вигляд має на середній та довгій довжині.
Її цінують на універсальність для будь-якого дизайну, від нюду до складного арту
Балерина
Форма, яка нагадує силует балетної туфельки чи труни — справжній яскравий модний акцент. Вона поєднує звужені боки та рівний край.
Кому підходить:
довгим нігтям або нарощуванню;
тим, хто любить сміливі образи.
Ідеально для омбре, мармурових дизайнів, глянцевих і хромованих покриттів.
Стилет
Гострі, видовжені, ультраефектні — стилет нігті створені для тих, хто не боїться бути у центрі уваги.
Кому підходить:
прихильницям яскравих образів;
тим, хто готовий до високого рівня догляду.
Зазвичай потребує нарощування та професійної роботи майстра.
Форма нігтів — це не просто тренд, а інструмент самовираження. Вона може бути практичною чи драматичною, мінімалістичною або ультрамодною. Головне правило 2026 року — обирати не те, що «у моді», а те, що пасує вашому стилю життя, довжині нігтів і внутрішньому відчуттю себе.