Форма має значення

Коли ми говоримо про ідеальний манікюр, зазвичай думаємо про трендові відтінки. Проте видання Woman&Home розповіло, що форма нігтів не менш важлива, ніж колір. Саме вона визначає, наскільки гармонійний вигляд матиме манікюр і чи буде він практичним у повсякденному житті та пасуватиме саме вашим рукам.

Добра новина — ідеальна форма існує для кожного. Потрібно лише зрозуміти, яка саме.

Квадрат

Квадратні нігті — це еталон чистих ліній та впевненості. Прямі боки та чіткі кути роблять цю форму улюбленицею ще з 90-х і вона досі не здає позицій.

Кому підходить:

коротким і довгим нігтям;

власницям ширшої нігтьової пластини, адже візуально подовжує ніготь.

Найкращий вигляд має з однотонними лаками, мінімалістичним дизайном і френчем.

Округла форма

М’яка, акуратна та максимально природна, округла форма повторює контур подушечки пальця та має дуже делікатний вигляд.

Кому підходить:

коротким нігтям;

тим, хто цінує комфорт і стриману елегантність.

Ідеально для нюдових відтінків, молочного манікюру, весільних і класичних образів.

М’який квадрат

Якщо ви не можете обрати між квадратом і овалом, саме ця форма створена для вас. М’який квадрат із заокругленими краями — це сучасно, практично та дуже універсально.

Кому підходить:

абсолютно всім;

особливо гарний вигляд має на коротких нігтях.

Крім того, така форма менше ламається та чіпляється — ідеальний варіант для відрощування нігтів.

Мигдаль

Мигдальна форма — витончена, подовжена, з плавно звуженим кінчиком. Вона візуально робить пальці стрункішими та додає манікюру розкішного настрою.

Кому підходить:

більшості типів рук;

найкращий вигляд має на середній та довгій довжині.

Її цінують на універсальність для будь-якого дизайну, від нюду до складного арту

Балерина

Форма, яка нагадує силует балетної туфельки чи труни — справжній яскравий модний акцент. Вона поєднує звужені боки та рівний край.

Кому підходить:

довгим нігтям або нарощуванню;

тим, хто любить сміливі образи.

Ідеально для омбре, мармурових дизайнів, глянцевих і хромованих покриттів.

Стилет

Гострі, видовжені, ультраефектні — стилет нігті створені для тих, хто не боїться бути у центрі уваги.

Кому підходить:

прихильницям яскравих образів;

тим, хто готовий до високого рівня догляду.

Зазвичай потребує нарощування та професійної роботи майстра.

Форма нігтів — це не просто тренд, а інструмент самовираження. Вона може бути практичною чи драматичною, мінімалістичною або ультрамодною. Головне правило 2026 року — обирати не те, що «у моді», а те, що пасує вашому стилю життя, довжині нігтів і внутрішньому відчуттю себе.