Осінь у французькому стилі: речі, без яких не обійтися цього сезону

Французька осінь: речі, без яких не обійтися цього сезону / © Getty Images

У TikTok уже кілька сезонів поспіль популярна естетика французького стилю («French Girl Fall»). Він побудований на класичних базових речах, які легко поєднувати між собою та носити роками. Видання Wow Media зібрало список речей, які варто мати у своєму гардеробі, якщо хочеться мати сучасний вигляд, але без жертв для комфорту.

Тренч

Легкий верх, який рятує у дощ. Універсальний бежевий чи чорний колір дозволяє поєднувати його з джинсами, сукнями чи діловим костюмом. Це обовʼязкова річ для перехідного сезону. Француженки часто носять тренч з недбало зав’язаним поясом і червоною помадою — просто та стильно.

Широкі джинси

Обтислі скіні відходять у минуле, а на перший план виходять широкі та прямі моделі з високою талією. Вони не лише зручні, а й візуально подовжують ноги. Парижанки часто носять такі джинси з балетками чи лоферами, а восени додають кашеміровий светр і жакет.

Смугастий топ

Стиль Breton давно став символом французького шику. Смугаста футболка чи лонгслів у біло-синю смужку — універсальна база, яка має однаково гарний вигляд із джинсами, спідницею чи навіть піджаком.

Кардиган

Затишний та багатофункціональний. Моделі з перламутровими ґудзиками чи м’якої вовни легко носити як светр, якщо застібнути, чи як легка кофта поверх футболки та сукні. Актуальні варіанти — об’ємні, але не громіздкі, у нейтральних відтінках, наприклад, сірий, кремовий чи верблюжий.

Лофери

Осінь не обійдеться без зручного, але стильного взуття. Лофери на низькому ходу чи туфлі Mary Jane з ремінцями — ідеальний вибір для роботи та прогулянок. Вони підходять як до джинсів, так і до суконь. Важливо обрати якісну шкіру, щоб взуття служило довго.

Оверсайз жакет

Жакет у клітинку чи класичний чорний допоможе створити бездоганний образ на роботу чи зустріч з подругами. Оверсайз фасон дозволяє мати стильний вигляд і водночас відчувати комфорт. Його можна носити навіть поверх худі чи об’ємного светра.

Сукня з квітковим принтом

Француженки носять квіткові сукні не лише влітку. Восени їх поєднують із високими чоботами та пальтом. Вибирайте моделі міді довжини, щоб можна було комбінувати їх як із легким тренчем, так і з вовняним пальтом.

Аксесуари

Шкіряна сумка мінімалістичного дизайну — те, що додає статусності.

Шарф із кашеміру чи вовни — не тільки зігріє, а й стане акцентом.

Червона помада — маленька деталь, без якої французький стиль неможливий.

Тренди приходять і йдуть, але базові речі залишаються. Якісний кардиган або тренч можна носити роками та створювати нові комбінації. Це не тільки економить гроші, а й допомагає зберегти екологічність.

Осінь — це час, коли варто відмовитися від зайвого та залишити лише найулюбленіше та найзручніше. Французький підхід до стилю полягає у простоті та природності. Обирайте речі, які вам справді подобаються і тоді навіть у похмурий день ви будете мати впевнений та елегантний вигляд.