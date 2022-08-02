Футболки з написами: українські бренд і художниця презентували спільну колаборацію

Українські бренди продовжують працювати навіть у складні часи. За допомогою одягу вони красномовно висловлюють свою соціальну та політичну позицію, а також долучаються до благодійних ініціатив.

Щоб бути корисним, український бренд Blast Out представив футболки в колаборації з українською художницею Сонею Морозюк.

Оксана Вишня

Основою для принтів стали картини, створені ексклюзивно для благодійного проєкту. До колекції увійшли футболки з написами "Ми всі тепер на "ти"", "Спокій - сильніший за емоції" та "Don’t chase. Attract love".

"Колаборація із Сонею - це бажання об'єднати творчі ідеї, які щиро демонструють наші почуття та переживання. До того ж вони спільні для багатьох українців, адже зараз ми об’єднані та переживаємо нелегкий спільний досвід. Але гасло колаборації позитивне: ми з вами вільні творити майбутнє!" поділилася засновниця бренду Оксана Вишня.

10% від кожної проданої футболки перерахують до "Фонду Маша", який зараз потребує особливої підтримки. Адже війна триває, а кількість жінок, дітей, літніх людей та людей з інвалідністю, яким потрібна допомога, з кожним днем ​​стає дедалі більше.

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