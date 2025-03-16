Футболки з принтами хижаків: український бренд презентував благодійний дроп

Український бренд Cultoni випустив лімітований благодійний дроп "Хижий Київ", створений, щоб підтримати збір фонду Shields на допомогу ЗСУ.

До капсули увійшло три футболки з принтами, які заряджають рішучістю і додають крила рухатись уперед, ламаючи їх ворогам. На них зображені спритна змія, могутня рись і всевидячий яструб – хижаки, які стали українськими символами, що підсилюють бойовий дух.

У зніманнях взяла участь команда фонду – Сандра Струмкас, Таня і Соня Каменєви.

100% прибутку з продажу дропу протягом березня піде на придбання РЕБ-станції. Це антидрон-засіб, який створює захисний купол, розсіюючи шумові сигнали. Це зброя сучасних хижаків, яка позбавляє ворога очей, руйнує роботу дронів-розвідників, зриває коригування артилерії, зупиняє FPV-удари ще у повітрі і зберігає життя наших воїнів.

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