Галтер, монокіні і пландж: види купальників та їхні назви

У цьому модному словнику пропонуємо розглянути докладніше всі види купальників.
Вибір купальника — не просте завдання, адже існує їх величезна кількість і іноді заплутатися в назвах і видах досить складно. Вони бувають суцільні, роздільні, з рукавами і різними бретельками, тому пропонуємо невеликий путівник, який допоможе розібратися в їхньому асортименті.
Бікіні — класичний роздільний купальник на бретельках, які фіксуються на шиї або на плечі. Така модель є найпопулярнішою серед всіх.
Монокіні — це одна з найсексуальніших моделей купальників. Складається з плавок і ліфа, які з'єднуються на животі тонкою смужкою тканини.
Майо — суцільний купальник з вирізом геометричної форми: овальної, круглої, квадратної або V-подібної.
Пландж — ефектний закритий купальник з дуже глибоким декольте.
Буркині — купальний костюм для мусульманок. Він повністю закриває тіло жінки, але при цьому легкий і зручний.
Бандо або страплесс — купальник без бретелей. Може бути як роздільний, так і суцільний. Ліф такого купальника може зав'язуватися або застібатися на спині.
Танкіні — роздільний купальник з топом. Може бути з декольте або без нього.
Кріс-крос — купальник з переплетеними лямками на ліфі або плавках. Може бути суцільним або роздільним.
Халтер — купальник з широкими бретельками, які зав'язуються на шиї.
Спортивний — закритий купальник з рукавами. Іноді спина в такому купальнику відкрита.
Гай нек — верх купальника нагадує кроптоп. Часто прикрашений сіткою або вирізами.
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