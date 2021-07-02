Галтер, монокіні і пландж: види купальників та їхні назви

У цьому модному словнику пропонуємо розглянути докладніше всі види купальників.

Вибір купальника — не просте завдання, адже існує їх величезна кількість і іноді заплутатися в назвах і видах досить складно. Вони бувають суцільні, роздільні, з рукавами і різними бретельками, тому пропонуємо невеликий путівник, який допоможе розібратися в їхньому асортименті.

Бікіні — класичний роздільний купальник на бретельках, які фіксуються на шиї або на плечі. Така модель є найпопулярнішою серед всіх.

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Монокіні — це одна з найсексуальніших моделей купальників. Складається з плавок і ліфа, які з'єднуються на животі тонкою смужкою тканини.

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Майо — суцільний купальник з вирізом геометричної форми: овальної, круглої, квадратної або V-подібної.

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Пландж — ефектний закритий купальник з дуже глибоким декольте.

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Буркині — купальний костюм для мусульманок. Він повністю закриває тіло жінки, але при цьому легкий і зручний.

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Бандо або страплесс — купальник без бретелей. Може бути як роздільний, так і суцільний. Ліф такого купальника може зав'язуватися або застібатися на спині.

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Танкіні — роздільний купальник з топом. Може бути з декольте або без нього.

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Кріс-крос — купальник з переплетеними лямками на ліфі або плавках. Може бути суцільним або роздільним.

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Халтер — купальник з широкими бретельками, які зав'язуються на шиї.

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Спортивний — закритий купальник з рукавами. Іноді спина в такому купальнику відкрита.

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Гай нек — верх купальника нагадує кроптоп. Часто прикрашений сіткою або вирізами.

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