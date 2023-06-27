Гардероб на всі часи: Андре Тан назвав речі, які ніколи не вийдуть з моди

База гардеробу — це дуже важливо. Тому в вашому гардеробі обов'язково повинні бути речі, які стануть основою стильного образу, і не вийдуть з моди. Пам’ятайте про це, коли збиратимете нові образи.

Модні тенденції швидко з'являються на подіумах і так само швидко зникають з них. Але існують речі, які залишаються актуальними в будь-який час. Давайте подивимося, які саме це речі.

1. Класичний жакет

Класичний жакет давно вийшов за межі ділового стилю і став улюбленим елементом гардеробу багатьох. Його можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію або просто прогулянку. З жакетом образ завжди матиме стильний вигляд, навіть якщо ви вдягнете його зі звичайними джинсами та футболкою.

Фото: Instagram Андре Тана

2. Тільник

Тільники стали модними в минулому столітті за ініціативою самої Коко Шанель і залишаються актуальними до сьогодні. З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, кежуал, ділові. Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тому його можна носити в будь-яку погоду і створювати ще більше цікавих образів.

Фото: Instagram Андре Тана

3. Сорочка

Сорочка — безаперечно найуніверсальніша річ у гардеробі. Сорочку можна носити не лише як самостійну річ, але й як верхній шар, а під неї можна одягати футболку, водолазку чи навіть сукню. З нею можна створити безліч стильних образів на будь-яку подію!

Фото: Instagram Андре Тана

4. Маленька чорна сукня

Тут мова йде про класику, а класика — завжди виграшний варіант. Маленька чорна сукня повинна мати своє місце в гардеробі кожної! Про це сказала Коко Шанель, і про це кажу вам я. Від того часу, якби не змінювалися тренди, чорна сукня завжди з нами і допомагає в різних життєвих ситуаціях. Ця річ ніколи не вийде з моди.

Фото: Instagram Андре Тана

5. Прямі джинси

Можна довго розмовляти про неоднозначність скінні та повернення кльош, але жоден ультрамодний фасон не замінить правильних прямих джинсів. Вони мають дорогий вигляд, підкреслюють тендітність і бездоганно вписуються в будь-який образ.

Фото: Instagram Андре Тана

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