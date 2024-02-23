"Газетні" капелюхи, рюші та послання миру: бренд Moschino презентував колекцію осінь-зима 2024-2025

Колекція вийшла, як завжди, креативною, але також у ній можна побачити знамениті коди бренду.

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino. Вперше для цього бренду колекцію представляв Адріан Аппіолаза, якого призначали на посаду креативного директора екстрено після того, як його попередник Давиде Ренне, помер у віці 46 років. Смерть Ренне від серцевого нападу настала через десять днів після його призначення на посаду.

Адріан Аппіолаза ж у своїй колекції вирішив наслідувати творчість засновника Модного дому Франка Москіно і використав деякі елементи, які раніше зустрічалися в колекціях бренду: хмарковий принт, вперше показаний 1985 року, жовтий смайлик, костюм зі спідницею та гасла на одязі, пропагують кохання і мир.

Також ми бачимо у колекції вільні фасони, об'ємні жакети, імітацію підтяжок й оригінальні газетні капелюхи, які відсилають до творчості Джона Гальяно. Як аксесуари дизайнер ще пропонує і більш класичні варіанти капелюхів федор, перли і свою варіацію туфель Мері Джейн.

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

Показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Moschino / Фото: Associated Press

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