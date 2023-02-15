Глибокі декольте і високі розрізи: український бренд OKSANA MUKHA презентував розкішну колекцію у Нью-Йорку

Український бренд вечірніх і весільних суконь OKSANA MUKHA презентував розкішну кутюрну колекцію "Жінка, що вірить у перемогу" у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Колекцію представили у межах мультибрендового показу від міжнародної ритейл-платформи Flying Solo у всесвітньо відомій студії Canoe з прекрасним виглядом на Нью-Йорк. Саме там свого часу знімали свої відеороботи співачки Beyonce і Тейлор Свіфт.

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Кожен образ промовляє, що сила жінки - у вмінні надихати. Незважаючи на ті складнощі, які зараз переживає сучасний світ, вона продовжує працювати і не втрачає внутрішнього стрижня і краси.

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Сукні вручну розшиті розкішним декором, які додають ніжності і грації вбранню. Ніжні і сміливі водночас силуети мають глибокі сексуальні декольте і високі розрізи.

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Родзинкою колекції стала весільна сукня, вишита кристалами і доповнена довгою фатою з короною. Вона символізує велич жінки, її силу і красу, яка надихає на перемогу.

Показ колекції бренду OKSANA MUKHA у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Сукні створені із ексклюзивного мережива, кристалів, глітера і тюлі.

Нагадаємо, представниця Польщі на "Міс Всесвіт" Александра Клепачка з'явилася на вечері у красивій сукні від OKSANA MUKHA.

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