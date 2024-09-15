Головна тенденція - жіночність: Андре Тан назвав тренди осені 2024 року

Силуети

Головна тенденція цієї осені - це жіночність. Проявлятися вона буде в акцентах на талії і прозорості. Силуети будуть хоча і дуже виразними, тобто дуже маскуліні, але загалом дуже елегантні.

Кольори

Винні відтінки плавно перейшли з минулого сезону. Отож, діставайте всі свої бордові речі, вони дуже актуальні. Також актуальні: хакі, болотний та інші складні відтінки зеленого.

Текстури

Шкіра та замша ще довго будуть актуальні і будуть також у моді. Особливо зверніть увагу на коричневі замшеві сумки.

Акценти

Зверніть увагу на масивні шарфи та високі комірці. Брелоки на сумках несподівано, але також будуть в тренді.

Стиль офіскор

Це сучасна інтерпретація класичного офісного стилю, яка поєднує в собі елегантність та дрескод з нотами індивідуальності. Він стриманий і водночас дуже сексуальний.

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