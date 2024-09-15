Головна тенденція - жіночність: Андре Тан назвав тренди осені 2024 року

Український дизайнер Андре Тан поділився з шанувальницями модними тенденціями.
Силуети
Головна тенденція цієї осені - це жіночність. Проявлятися вона буде в акцентах на талії і прозорості. Силуети будуть хоча і дуже виразними, тобто дуже маскуліні, але загалом дуже елегантні.
Кольори
Винні відтінки плавно перейшли з минулого сезону. Отож, діставайте всі свої бордові речі, вони дуже актуальні. Також актуальні: хакі, болотний та інші складні відтінки зеленого.
Текстури
Шкіра та замша ще довго будуть актуальні і будуть також у моді. Особливо зверніть увагу на коричневі замшеві сумки.
Акценти
Зверніть увагу на масивні шарфи та високі комірці. Брелоки на сумках несподівано, але також будуть в тренді.
Стиль офіскор
Це сучасна інтерпретація класичного офісного стилю, яка поєднує в собі елегантність та дрескод з нотами індивідуальності. Він стриманий і водночас дуже сексуальний.
Читайте також:
- Чоботи в спеку: дивний тренд, який став дуже популярним серед знаменитостей
- Без кольору та візерунків: модна експертка розповіла, як знайти найвиграшнішу літню сукню жінці за 50
- Хустка як топ: згадуємо, як 21 рік тому цей тренд носила акторка Гізер Локлір