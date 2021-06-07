Головні тренди: найяскравіші речі нинішнього сезону

Коли базовий гардероб зібраний, саме час подумати про яскраві акценти. І мова зовсім не про аксесуари, а речі, які можуть внести щось нове в уже звичний стиль. Розповідаємо про п'ять трендів нинішнього сезону, на які варто звернути увагу.

Лляний костюм

З мініспідницею, широкими штанями і бермудами — лляні костюми, як ніколи різноманітні. Комбінуйте їх з топами, розбивайте комплект і міксуйте жакети з джинсами.

Трикотажна сукня

Трикотажна сукня легко впишеться в будь-який гардероб і стане основою, від якої можна відштовхуватися при створенні багатошарових образів. Зверніть увагу на моделі з коміром-поло, вирізами або ґудзиками по всій довжині.

Рожевий жакет

Жакет — річ настільки практична, що з легкістю кочує з сезону в сезон з невеликими змінами. Якщо у вашому гардеробі вже є класичний чорний варіант, зверніть увагу на більш яскраві відтінки, наприклад, рожевий. Знизити яскравість можна нейтральними речами світлих відтінків, але любителям сміливих образів припадуть до смаку квітчасті велосипедки та інші креативні рішення.

Яскравий купальник

Зелений — новий чорний, правда, невідомо як надовго. Купальник з жатої тканини у трендовом відтінку — чудовий варіант бути в курсі останніх модних віянь і залишатися найяскравішою у відпустці.

"Рибальські" сандалі

На щастя, незручні підбори залишилися у минулому. Вже який рік поспіль популярні більш практичні моделі і спортивні сандалі. Цьогоріч на перший план виходить інша модель, не менше комфортна і стильна. Мова, звичайно, про сандалі з безліччю переплетень, які не без причин називають "рибальськими". Інфлюенсери і зірки streetstyle обирають моделі Gucci, Prada, The Row, Marni, більш демократичних масмаркет брендів і сміливо поєднують з високими носками.

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