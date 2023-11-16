Головні тренди зими 2023-2024: Андре Тан розповів, чим поповнити свій гардероб

Зима наближається, тож саме час дізнатися про головні тренди цього сезону від дизайнера.

1. МЕТАЛІК

Один із провідних стилів зими-2024 — металік і металізовані тканини. І цей тренд не лише на цю зиму, тому рекомендую додати до свого гардеробу речі відтінку металік.

2. БОРДОВИЙ

Інститут кольору Pantone обрав один із відтінків бордового як найтрендовіший колір року, і це рішення дійсно надихнуло багатьох дизайнерів. Практично в кожній колекції, представленій на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна було побачити червоні й бородові акценти: вони переважали в повних образах, надихали в окремих елементах і додавали шарму аксесуарам.

3. АКЦЕНТНІ ПЛЕЧІ

Попри те, що структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, вони, схоже, повертаються, і вигляд це має дуже стильний і граціозний. Масивні плечі присутні в сукнях, пальтах урочистого крою та светрах.

4. ВОЛАНИ, РЮШІ, ТОРОЧКА

Волани, рюші й торочка також знаходять своє місце в нових колекціях сезону зима-2024. Ці декоративні елементи додають вишуканості, романтики та грації в одяг і роблять образи жіночнішими та стильнішими.

5. М'ЯКІ ТА ХУТРЯНІ ТКАНИНИ

В сезоні зима-2024 трендами стали пухнасті пальта, м'які плащі та хутряна обробка де завгодно: блейзери, светри, хутрові сумки. Зробіть акцент на тактильних речах, у яких можна відчути м'яку приємну фактуру. І, звісно, зігрітися в холоди.

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