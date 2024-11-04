Городоцький шов: як відроджують традиційну українську вишивку

Українська вишивка – культурна спадщина, що передає історію, традиції та мистецтво наших предків. Серед численних технік вишивки, які використовувались в Україні, особливе місце займає Городоцький шов – унікальна техніка, що виникла в селищі Городок.

На сторінці svarga_ua розповіли, що через історичні обставини, війни та втому людей техніка Городоцького шву майже зникла. Однак завдяки сучасним ініціативам його було відновлено та він отримав заслужене місце у списку національної нематеріальної культурної спадщини України.

Історія та важливість Городоцького шву

Городоцький шов сягає корінням в глибоку давнину, коли його активно використовували для створення традиційного українського одягу. На прикладі вишиванок із села Керниця, що неподалік Городка та які було представлено на етнографічній виставці у Тернополі, можна побачити цей унікальний стиль. Відвідувачі могли насолодитися складними орнаментами та насиченим червоним кольором, адже саме ним майстрині робили свої вишивки. Саме червоний колір вважався класичним для цього шву, хоча тепер кожна майстриня має свободу вибирати кольори, які їй до вподоби.

З часом ця техніка втратила популярність, оскільки її виконання вимагало великої майстерності та терпіння. Люди дедалі частіше почали віддавати перевагу легшим технікам вишивання, таким як хрестик. Городоцький шов був складнішим і вимагав значних навичок, а війна та труднощі подальших років знизили його популярність.

Унікальні елементи Городоцького шву

Городоцький шов поєднує в собі кілька специфічних технік, серед яких виділяються так звані "півмісяць" і "драбинка". Ці техніки додають складності вишивці, але створюють особливий візерунок, який не зустрічається в жодному іншому регіоні України. Орнаменти ніби вирізьблені, мають фактурну поверхню, яка додає глибини та багатства загальному вигляду. Тому навіть один погляд на класичну сорочку чи рушник, виконані в стилі Городоцького шву, передає всю красу та майстерність цього мистецтва.

Відродження техніки

Після довгих років забуття Городоцький шов переживає справжнє відродження завдяки старанням небайдужих. Одна з мешканок Городка вирішила відновити це ремесло: вона ретельно вивчила техніку, почала активно вишивати та популяризувати шов. Її зусилля привернули увагу місцевого відділу освіти, який підтримав ініціативу та створив програму-модуль для місцевих шкіл. Таким чином, діти мали можливість вивчити Городоцький шов.

До Дня Незалежності у Городку почали проводити майстер-класи на центральній площі міста, де всі охочі могли долучитися до мистецтва вишивки та спробувати відтворити стародавній шов під керівництвом майстрів. Ці майстер-класи привернули багато уваги та стали символом відродження старовинного мистецтва.

Реєстр культурної спадщини України

У липні 2024 року Городоцький шов офіційно увійшов до національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Це визнання означає, що тепер цей унікальний елемент культури не буде забутий, а збережеться для майбутніх поколінь. Внесення до реєстру забезпечує підтримку з боку держави, і це, своєю чергою, дозволить розвивати майстер-класи, культурні заходи та інші ініціативи, спрямовані на популяризацію Городоцького шву.

Пошуки історичних екземплярів

З метою збереження історичних зразків та кращого розуміння техніки вишивки, у Городку створили ініціативну групу, яка організувала пошуки старовинних вишивок. Група зверталася до місцевих жителів із проханням надати на огляд родинні реліквії: сорочки, рушники та інші предмети, на яких могли бути збережені зразки Городоцького шву. Завдяки цим пошукам було виявлено декілька фрагментів старовинного вишиття, а також сорочка, датована 1910 роками. Її передали до місцевого музею як цінний експонат, що символізує "першу ластівку" відновлення Городоцького шву.

Збереження та подальший розвиток

Відновлення та популяризація Городоцького шву — надзвичайно важливий крок у збереженні культурної спадщини України. Цей унікальний стиль, який ще кілька років тому майже зник, тепер отримав нове життя завдяки ініціативності громади. Програми навчання у школах, регулярні майстер-класи та заходи з популяризації дозволяють новим поколінням вивчати техніку, розуміти її історичну цінність і використовувати для створення сучасних вишиванок та інших предметів одягу.

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