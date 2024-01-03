Гості з минулого: 3 речі, які будуть у моді 2024 року

Цей рік обіцяє бути яскравим та трохи незвичайним, оскільки в моду повернулися деякі старі речі.
На думку кількох стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, у новому році до нас повернуться три старі тренди. Ймовірно, ці аксесуари вже є у вашому гардеробі, десь у дальній шухляді, тому варто нарешті її відкрити.
Багатошарові браслети
Замість того, щоб носити один браслет цього року, рекомендується використовувати кілька. Браслети можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як: намистини, шкіра, метал та тканина, і ви можете змішувати та поєднувати різні стилі, щоб створити унікальний образ.
Клатчі-конверти
Вони були шалено популярні у 2010 роках, але поступово пішли на другий план. Цього року таким клатчам віщують повернення у світ моди.
Панамки
Ці головні убори були в тренді в нульових роках, а також у різних дизайнах і матеріалах стали популярними в останні кілька сезонів. Популярність вони продовжують набирати завдяки своїй універсальності – їх можна носити з різними вбраннями.
Читайте також:
- Тонкі ланцюжки, штучне хутро та шапки з напуском: 6 речей, які вийдуть з моди 2024 року
- Кепки, ремені та сумки через плече: 5 наймодніших аксесуарів 2024 року
- Труси з камінням, потворне взуття та повернення нульових: головні модні тренди 2023 року