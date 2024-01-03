Гості з минулого: 3 речі, які будуть у моді 2024 року

Цей рік обіцяє бути яскравим та трохи незвичайним, оскільки в моду повернулися деякі старі речі.

На думку кількох стилістів, якою вони поділилися з виданням Business Insider, у новому році до нас повернуться три старі тренди. Ймовірно, ці аксесуари вже є у вашому гардеробі, десь у дальній шухляді, тому варто нарешті її відкрити.

Багатошарові браслети

Замість того, щоб носити один браслет цього року, рекомендується використовувати кілька. Браслети можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як: намистини, шкіра, метал та тканина, і ви можете змішувати та поєднувати різні стилі, щоб створити унікальний образ.

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Клатчі-конверти

Вони були шалено популярні у 2010 роках, але поступово пішли на другий план. Цього року таким клатчам віщують повернення у світ моди.

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Панамки

Ці головні убори були в тренді в нульових роках, а також у різних дизайнах і матеріалах стали популярними в останні кілька сезонів. Популярність вони продовжують набирати завдяки своїй універсальності – їх можна носити з різними вбраннями.

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