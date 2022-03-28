Грузинський бренд Keburia створив унікальні капелюхи, щоб підтримати Україну

Світ моди на боці українського народу і цього разу свою підтримку висловив Георгій Кебурія – грузинський дизайнер-самоук, який заснував популярний на весь світ бренд жіночого одягу та аксесуарів.

Грузинський бренд Keburia створив незвичайні хутряні капелюхи у кольорах українського прапора, а також заявив, що припиняє роботу в Росії.

"Ми стоїмо разом із Україною, приєднуючись до протесту грузинських дизайнерів. У нас не так багато магазинів у Росії, як в інших частинах світу, але ми скасовуємо всі поточні замовлення з Росії. Ми жертвуємо 3000 євро та розпочинаємо кампанію зі збору коштів для додаткової підтримки.

Вам належить взяти участь. Почнемо з UA Капелюхів. Цей унікальний великий капелюх виготовлений вручну з (пір'я — ред.) індички марабу. Він не призначений для масового виробництва, він призначена лише для стилістів та VIP-клієнтів. Ціна:3000 євро. Виручка від усіх продажів на нашому сайті протягом 2 тижнів буде повністю передана Гуманітарній допомозі українського народу", — йдеться у повідомленні бренду.

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