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Грузинський бренд Lalo створив незвичайні синьо-жовті туфлі, щоб підтримати Україну

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Грузинський бренд Lalo створив незвичайні синьо-жовті туфлі, щоб підтримати Україну

Грузинський бренд взуття Lalo висловив свою підтримку Україні та створив дві пари туфель у кольорах синьо-жовтого прапора.

Авторкою взуття є Лало Бакрадзе – засновниця та дизайнерка бренду. Туфлі отримали назву Freedom Blue&Energizing Yellow.

Перша пара взуття виконана у вигляді туфель на високому стійкому кабуку, а ось друга у вигляді слінгбеків з бантиками.

Нагадаємо, що раніше також свою підтримку Україні висловив інший грузинський дизайнер Демна Гвасалія – креативний директор Balenciaga. На Паризькому тижні моди він присвятив показ українцям, а гостей шоу одягнув у синьо-жовті футболки.

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