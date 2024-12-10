Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Херсонес Таврійський і музей Сковороди: бренд випустив колекцію хусток, присвячену втраченим культурним пам'яткам

Херсонес Таврійський і музей Сковороди: бренд випустив колекцію хусток, присвячену втраченим культурним пам'яткам

Головна мета колекції – нагадати, що російські окупанти знищують культурне надбання українського народу.

Український бренд OLIZ презентував колекцію "Скарби України", яка складається з чотирьох шовкових хусток. Кожна з них – це спроба зафіксувати в пам’яті втрачені культурні пам’ятки України і привернути увагу до війни проти української ідентичності, яку веде російський агресор.

Головна мета лінійки, створеної за підтримки фонду Razom for Ukraine – нагадати про те, що ворог систематично знищує культурне надбання українського народу: храми, театри, музеї, бібліотеки.

У центрі уваги – долі трьох унікальних музеїв, які були злочинно знищені російськими окупантами: Херсонес Таврійський, музей Григорія Сковороди, будинок-музей української художниці Поліни Райко, а також вивезена з Херсонського художнього музею картина художника Георгія Курнакова "Красоля" (1928). 

©
©

Хустка "Херсонес Таврійській"

На шовковій хустці Херсонес Таврійський зображено таким, яким він був до окупації півострова, та який тепер неможливо відтворити. Це була єдина антична памʼятка світового значення у Криму в місті Севастополь. На місці археологічних залишків Херсонесу росіяни побудували відкритий театр, а згодом й Археологічний парк та собор. Велику частина унікальних артефактів – фрески, ікони, предмети побуту, знайдені під час незаконної забудови – вивезли до росії.

©

"Музей Григорія Сковороди"

На хустці зображені руїни музею Григорія Сковороди та дивом вцілілий пам’ятник видатному філософу і письменнику. Він став одним із символів незламності українців. Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди розташований у селі Сковородинівка на Харківщині у маєтку XVIII століття. Тут працював, жив і похований Григорій Сковорода. Музей налічував кілька тисяч експонатів. Під час нічного обстрілу 7 травня 2022 року росіяни його знищили.

©

"Ангели" 

Хустка присвячена художниці з Херсонщини Поліні Райко та її унікальному будинку-музею в Олешках на Херсонщині. Мисткиня не мала художньої освіти й почала малювати у зрілому віці, працювала в жанрі наївного мистецтва і розписала свій будинок фресками, на яких ожили вигадані тварини та біблійні сюжети. Цей розпис із ангелами та квітами, відтворений на хустці, притаманний народним настінним малюнкам. Будинок-музей затопило внаслідок підриву конструкцій Каховської ГЕС російськими військовими 6 червня 2023 року.

©

"Красоля"

Однойменна шовкова хустка "Красоля" присвячена картині українського художника Георгія Курнакова. Живописець і графік родом з Маріуполя, але жив, викладав і творив у Херсоні. Протягом майже 60 років малював Херсонщину. Завдяки його старанням у місті була створена пейзажна школа самодіяльних художників "Дніпровська палітра". Митець багато працював у жанрі пейзажу та натюрморту. Картину "Красоля" викрали російські військові під час окупації з Херсонського художнього музею.

©

Нагадаємо, бренд випустив також серію хусток із зображенням картин, викрадених восени 2022-го з Херсонського художнього музею ім. О. Шовкуненка. Це роботи херсонських майстрів Людмили Вітковської, Віри Семенюк, Володимира Чуприни, а також картина "Завод працює" одного з найвідоміших художників Херсонщини Олексія Шовкуненка. Крім того, бренд запустив благодійну колекцію хусток з роботою Архипа Куїнджі, мозаїкою з Михайлівського собору та розписом будинку Поліни Райко.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація