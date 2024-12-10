Херсонес Таврійський і музей Сковороди: бренд випустив колекцію хусток, присвячену втраченим культурним пам'яткам

Український бренд OLIZ презентував колекцію "Скарби України", яка складається з чотирьох шовкових хусток. Кожна з них – це спроба зафіксувати в пам’яті втрачені культурні пам’ятки України і привернути увагу до війни проти української ідентичності, яку веде російський агресор.

Головна мета лінійки, створеної за підтримки фонду Razom for Ukraine – нагадати про те, що ворог систематично знищує культурне надбання українського народу: храми, театри, музеї, бібліотеки.

У центрі уваги – долі трьох унікальних музеїв, які були злочинно знищені російськими окупантами: Херсонес Таврійський, музей Григорія Сковороди, будинок-музей української художниці Поліни Райко, а також вивезена з Херсонського художнього музею картина художника Георгія Курнакова "Красоля" (1928).

Хустка "Херсонес Таврійській"

На шовковій хустці Херсонес Таврійський зображено таким, яким він був до окупації півострова, та який тепер неможливо відтворити. Це була єдина антична памʼятка світового значення у Криму в місті Севастополь. На місці археологічних залишків Херсонесу росіяни побудували відкритий театр, а згодом й Археологічний парк та собор. Велику частина унікальних артефактів – фрески, ікони, предмети побуту, знайдені під час незаконної забудови – вивезли до росії.

"Музей Григорія Сковороди"

На хустці зображені руїни музею Григорія Сковороди та дивом вцілілий пам’ятник видатному філософу і письменнику. Він став одним із символів незламності українців. Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди розташований у селі Сковородинівка на Харківщині у маєтку XVIII століття. Тут працював, жив і похований Григорій Сковорода. Музей налічував кілька тисяч експонатів. Під час нічного обстрілу 7 травня 2022 року росіяни його знищили.

"Ангели"

Хустка присвячена художниці з Херсонщини Поліні Райко та її унікальному будинку-музею в Олешках на Херсонщині. Мисткиня не мала художньої освіти й почала малювати у зрілому віці, працювала в жанрі наївного мистецтва і розписала свій будинок фресками, на яких ожили вигадані тварини та біблійні сюжети. Цей розпис із ангелами та квітами, відтворений на хустці, притаманний народним настінним малюнкам. Будинок-музей затопило внаслідок підриву конструкцій Каховської ГЕС російськими військовими 6 червня 2023 року.

"Красоля"

Однойменна шовкова хустка "Красоля" присвячена картині українського художника Георгія Курнакова. Живописець і графік родом з Маріуполя, але жив, викладав і творив у Херсоні. Протягом майже 60 років малював Херсонщину. Завдяки його старанням у місті була створена пейзажна школа самодіяльних художників "Дніпровська палітра". Митець багато працював у жанрі пейзажу та натюрморту. Картину "Красоля" викрали російські військові під час окупації з Херсонського художнього музею.

Нагадаємо, бренд випустив також серію хусток із зображенням картин, викрадених восени 2022-го з Херсонського художнього музею ім. О. Шовкуненка. Це роботи херсонських майстрів Людмили Вітковської, Віри Семенюк, Володимира Чуприни, а також картина "Завод працює" одного з найвідоміших художників Херсонщини Олексія Шовкуненка. Крім того, бренд запустив благодійну колекцію хусток з роботою Архипа Куїнджі, мозаїкою з Михайлівського собору та розписом будинку Поліни Райко.

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