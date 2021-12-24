"Хиже" або синє: яке вбрання вибрати для новорічної ночі, щоб сподобатися Синьому Водяному Тигру

До новорічної вечірки залишилося зовсім небагато часу, якщо ви ще не вибрали вбрання, саме час цим зайнятися.
Рік Синього Водяного Тигра розпочнеться 1 лютого 2022 року, але зустрічатимемо його ми в ніч проти 1 січня. Тому за традицією, що склалася, варто подбати про те, щоб ваше вбрання було в дружніх Тигру кольорах. Варіантів цього року кілька: ви можете вибрати образ із елементами хижих принтів – тигрових чи леопардових – або відштовхуватися від тієї обставини, що Тигр цього року Синій Водяний.
Якщо ви зупините свій вибір на синьому кольорі, то залишається вирішити, чи буде ваш лук тотально синім або це буде синя блуза в поєднанні з, наприклад, чорними штанами або ж, навпаки, синя спідниця з білою блузою.
Дуже ефектний вигляд у синьому кольорі можуть мати спідниці до підлоги із блискучої тканини.
Також цікавий вигляд матимуть модні вже не перший сезон сукні-балони у короткому чи довгому варіанті.
Не менш стильний образ може вийти, якщо ви одягнете штани оверсайз кольору морської хвилі.
Хижий принт — набагато складніший варіант для підбору образу, але він незмінно привертає увагу до будь-якої вечірки.
Перевагу варто віддати все ж таки тигровому принту, і тут важливо не переборщити — дуже вже він агресивний. Нехай тигровий принт прикрашає тільки одну деталь образу — ви ж не хочете, щоб ваше вбрання нагадувало карнавальний костюм.
З леопардовим принтом трохи легше: тут можна поєднувати кілька речей та навіть аксесуарів в одному образі.
А ось від принтів "зебра" або "жирафа" краще відмовитися — не варто показувати Тигру, що ви цього року можете бути здобиччю.
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