139
1 хв

Гольфи на осінь 2025: Андре Тан назвав п’ять моделей, які варто додати у свій гардероб

Осінь — це не лише про пальта та теплі напої, а й про деталі, які створюють твій образ. Дизайнер Андре Тан назвав найтоповіші гольфи, які додадуть тепла, стилю та особливого шарму у ваш образ.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Гольфи з кашеміру

Це теплі, м’які, дуже комфортні та приємні на дотик речі. Вони чудово поєднуються з будь-яким образом. Їх можна носити як зі штанами, так і зі спідницями чи шортами.

Класичні чорні гольфи

Це базовий елемент осінньо-зимового сезону. Вони додадуть зухвалості, стриманості і елегантності образу. Поєднувати їх найкраще зі спідницями чи штанами вільного фасону.

Гольфи з принтом

Такі гольфи — це чудовий яскравий акцент образу. Вони точно необхідні кожній, адже гарно повертатимуть увагу. Однак принт має бути не «кричащим» — це дуже важливо.

Довгі гольфи

Це не лише красиво, а й дуже зручно. Довгі гольфи ідеально підходять для осіннього сезону, особливо, коли погода стає доволі прохолодною. Їх можна носити і з короткими джинсами і з легінсами.

Кольорові гольфи

Цієї осені це не просто трейд, а справжня необхідність. Обирайте яскраві відтінки такі як червоний, синій чи навіть помаранчевий, щоб додати кольору осіннім похмурим будням.

139
