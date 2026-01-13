Головні кольори 2026 року: Андре Тан назвав наймодніші відтінки, які будуть усюди

Андре Тан

Ліловий відтінок

Обирайте іід світлих, майже блідих, до глибоких відтінків. Ліловий буде одним із головних кольорів 2026 року — це колір який додасть елегантності й ніжності будь-якому образу.

Фіолетовий + синій денім

Сливовий стане одним із найтрендовіших кольорів 2026 року. А разом із синім денімом створює ідеальне поєднання. Такі кольори мають розкішний вигляд як у одязі, так і у аксессуарах.

Бірюзовий

Бірюзовий, Тіффані, м’ятний, і яскраво- блакитний — ці кольори ідеальні для аксесуарів та легких, літніх тканин. Вони мають дуже свіжий вигляд.

Кольороблокінг

Ще одна тенденція, яка повертається тотал-кольорові образи. Поєднуйте кольори, грайте з відтінками і створюйте сміливі, яскраві комбінації.

Бежевий, коричневий, червоний

Ці класичні кольори завжди в моді. Вони повертаються в нових варіантах, особливо в поєднанні з іншими трендовими відтінками, такими як м’ятний чи помаранчевий.

Курно-рожевий

Рожевий завжди в моді, але у 2026-го він отримує новий погляд. Від атласних тканин до мережива — рожевий буде в поєднанні з бохо-стилем та літніми сукнями.

Помаранчевий

Не кислотний, а м’який і благородний помаранчевий. Цей колір чудово поєднується з денімом, коричневим та бежевим.