- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 1 хв
Головні кольори 2026 року: Андре Тан назвав наймодніші відтінки, які будуть усюди
Дизайнер розповів на які відтінки звертати увагу під час оновлення гардеробу.
Ліловий відтінок
Обирайте іід світлих, майже блідих, до глибоких відтінків. Ліловий буде одним із головних кольорів 2026 року — це колір який додасть елегантності й ніжності будь-якому образу.
Фіолетовий + синій денім
Сливовий стане одним із найтрендовіших кольорів 2026 року. А разом із синім денімом створює ідеальне поєднання. Такі кольори мають розкішний вигляд як у одязі, так і у аксессуарах.
Бірюзовий
Бірюзовий, Тіффані, м’ятний, і яскраво- блакитний — ці кольори ідеальні для аксесуарів та легких, літніх тканин. Вони мають дуже свіжий вигляд.
Кольороблокінг
Ще одна тенденція, яка повертається тотал-кольорові образи. Поєднуйте кольори, грайте з відтінками і створюйте сміливі, яскраві комбінації.
Бежевий, коричневий, червоний
Ці класичні кольори завжди в моді. Вони повертаються в нових варіантах, особливо в поєднанні з іншими трендовими відтінками, такими як м’ятний чи помаранчевий.
Курно-рожевий
Рожевий завжди в моді, але у 2026-го він отримує новий погляд. Від атласних тканин до мережива — рожевий буде в поєднанні з бохо-стилем та літніми сукнями.
Помаранчевий
Не кислотний, а м’який і благородний помаранчевий. Цей колір чудово поєднується з денімом, коричневим та бежевим.