ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Головні модні тренди осені 2025 року: Андре Тан назвав п’ять речей, якими варто поповнити шафу

Дизайнер Андре Тан назвав речі, які точно мають бути у твоєму гардеробі цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

Акцентні великі плечі

Жакети та пальта з чітко окресленими плечима — це просто сила і стиль в одному флаконі. Вони одразу додають образу і структури, і впевненості, і роблять вас стрункішими щонайменше на десять кілограмів. Це справжній must have осені.

Шкіряні речі

Це не лише про куртки. Йдеться про шкіряні спідниці, штани, сорочки, сумки — все це має суперстильний та дорогий вигляд і додає фактурності твоєму образу.

Спідниця-олівець до колін

Так, ця спідниця повернулася. Це строгий, але дуже жіночний фасон. Особливо гарний вигляд вона матиче в парі з об’ємним верхом або легким светром. Якщо хочеться мати зібраний і стильний вигляд — ця спідниця саме для вас.

Чоботи на платформі

Вони модні, зручні і трошки зухвалі. Цього сезону платформа знову актуальна, вона додає зросту, підсилює силует і має вдалий вигляд як із сукнями, так і з джинсами.

Екохутро

Воно м’яке, пухнасте і дуже стильне. Обирайте пастельні або яскраві кольори.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie