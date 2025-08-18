- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 495
- Час на прочитання
- 1 хв
Головні модні тренди осені 2025 року: Андре Тан назвав п’ять речей, якими варто поповнити шафу
Дизайнер Андре Тан назвав речі, які точно мають бути у твоєму гардеробі цієї осені.
Акцентні великі плечі
Жакети та пальта з чітко окресленими плечима — це просто сила і стиль в одному флаконі. Вони одразу додають образу і структури, і впевненості, і роблять вас стрункішими щонайменше на десять кілограмів. Це справжній must have осені.
Шкіряні речі
Це не лише про куртки. Йдеться про шкіряні спідниці, штани, сорочки, сумки — все це має суперстильний та дорогий вигляд і додає фактурності твоєму образу.
Спідниця-олівець до колін
Так, ця спідниця повернулася. Це строгий, але дуже жіночний фасон. Особливо гарний вигляд вона матиче в парі з об’ємним верхом або легким светром. Якщо хочеться мати зібраний і стильний вигляд — ця спідниця саме для вас.
Чоботи на платформі
Вони модні, зручні і трошки зухвалі. Цього сезону платформа знову актуальна, вона додає зросту, підсилює силует і має вдалий вигляд як із сукнями, так і з джинсами.
Екохутро
Воно м’яке, пухнасте і дуже стильне. Обирайте пастельні або яскраві кольори.