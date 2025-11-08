Головні принти осені 2025: Андре Тан назвав на що звернути увагу

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Клітинка

Класика як завжди повертається восени. Клітинка додає образу елегантності і відчуття британського шарму. Обирайте спокійні відтінки: сірий, коричневий, бежевий. Або навпаки — яскраву кольорову клітинку, якщо хочете більше настрою у вашому гардеробі.

Горошок

Він легкий, грайливий, трохи романтичний. 2025 року горошок повертається в оновленому форматі — це дрібний ніжний горошок на темному фоні. Він ідеально підходить для суконь і блуз з жіночним настроєм.

Смужка

Вона додає динаміки навіть найпростішому вашому образу. Смужка завжди про впевненість, про ритм, тому сміливо поєднуйте її з базовими речами.

«Перець з сіллю»

Цей принт вже можна назвати класикою ділового стилю. Поєднуйте його з чорним, білим — це створює враження «грайливої» фактури. Це принт ідеальний вибір для пальт, жакетів і костюмів. Також він чудово пасує фігурама plus size.

Аргайл

Це той самий ромбовий візерунок, який нагадує шотландський светр. Цей принт ідеальний для кардиганів і светрів оверсайз.