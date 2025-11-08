- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Головні принти осені 2025: Андре Тан назвав на що звернути увагу
Дизайнер зібрав найпопулярніші принти цього сезону, які зроблять будь-який образ стильним і виразним.
Клітинка
Класика як завжди повертається восени. Клітинка додає образу елегантності і відчуття британського шарму. Обирайте спокійні відтінки: сірий, коричневий, бежевий. Або навпаки — яскраву кольорову клітинку, якщо хочете більше настрою у вашому гардеробі.
Горошок
Він легкий, грайливий, трохи романтичний. 2025 року горошок повертається в оновленому форматі — це дрібний ніжний горошок на темному фоні. Він ідеально підходить для суконь і блуз з жіночним настроєм.
Смужка
Вона додає динаміки навіть найпростішому вашому образу. Смужка завжди про впевненість, про ритм, тому сміливо поєднуйте її з базовими речами.
«Перець з сіллю»
Цей принт вже можна назвати класикою ділового стилю. Поєднуйте його з чорним, білим — це створює враження «грайливої» фактури. Це принт ідеальний вибір для пальт, жакетів і костюмів. Також він чудово пасує фігурама plus size.
Аргайл
Це той самий ромбовий візерунок, який нагадує шотландський светр. Цей принт ідеальний для кардиганів і светрів оверсайз.