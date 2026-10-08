Головні тренди осені 2026 року: на що звернути увагу, щоб бути стильними

Головні тренди осені 2026: на що звернути увагу, щоб бути стильними / © Getty Images

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Осінь завжди була найкращим сезоном для експериментів зі стилем. Якщо влітку достатньо легкої сукні та мінімуму макіяжу, то прохолодна пора року дозволяє грати з фактурами, силуетами, аксесуарами й кольорами, про це розповіло видання PureWow.

Цього разу мода відходить від естетики «ідеально відполірованого» образу. Після сезонів тихої розкоші, бежевих відтінків і макіяжу, який майже неможливо помітити, осінь 2026 року повертає нам виразність. Одяг стає скульптурнішим, волосся — пишнішим, нігті — темнішими, а недосконалість нарешті стає частиною стилю.

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Баска

Баска більше не нагадує офісну моду 2012 року. У новій версії вона має чіткішу лінію талії, перебільшені пропорції та стриманий силует. Dior, Givenchy і Stella McCartney повернули цей елемент на подіуми, а стилісти радять поєднувати баску з прямими штанами чи темним джинсом.

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Бахрома

Бахрома продовжує свій тріумф, але стає значно повсякденнішою. Тепер її можна побачити не тільки на вечірніх сукнях, а й на светрах, куртках, спідницях та сумках. Навіть простий осінній образ кілька рухомих деталей можуть зробити значно цікавішим.

«Розтерті» губи

Чіткий контур губ відходить на другий план. У тренді ефект легко розтушованої помади, ніби колір залишився після поцілунку. Дуже актуальні ягідні, коричневі та глибокі червоні відтінки. Достатньо нанести помаду у центр губ і м’яко розподілити її пальцями чи пензлем.

Темний джинс

Світлі джинси поступаються місцем глибоким відтінкам. Індиго, чорний, шоколадний та бордовий роблять денім осіннішим і виразнішим. Темні джинси легко вписуються і в офісний гардероб, і у вечірній образ — достатньо додати приталений светр, гостроносі туфлі та структуроване пальто.

Джинси-бульбашки

Якщо ви тільки звикли до джинсів-бочок, час знайомитися з новою формою. Джинси-бульбашки мають округлий, об’ємний силует і можуть бути як укороченими, так і довгими. Щоб образ не мав перевантаженого вигляду, верх краще залишити лаконічнішим.

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Скульптурні прикраси

Мініатюрні підвіски цього сезону можна відкласти. У центрі уваги — масивні ланцюги, вигнуті форми та прикраси, які буквально обрамляють ключиці. Дуже ефектний вигляд має поєднання ланцюжків різної товщини та довжини.

Пишне, злегка недбале волосся

Гладке волосся без жодної зайвої волосинки більше не є єдиним еталоном краси. Осінь дозволяє волоссю бути пухнастішим і живішим. У тренді об’ємні локони, розпушені кучері та легкий ореол навколо голови.

Головне — не плутати цей ефект із сухим або пошкодженим волоссям. Йдеться про здорову текстуру, якій просто дозволили зайняти більше простору.

Сумки витягнутої форми

Довгі та вузькі сумки залишаються актуальними. Вони нагадують естетику 1990-х, але мають цілком сучасний та зручний вигляд і лягають під руку. Замша, яскрава шкіра, намистини чи мінімалістичний дизайн — вибір залежить лише від настрою.

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Виразні коміри

Навіть найпростіша сорочка чи сукня цієї осені може стати цікавою завдяки коміру. Високі стійки, драпірування та об’ємні складки біля обличчя перетворюють верхню частину образу на головний акцент. Ідеальний варіант для тих, хто любить правило «одна ефектна деталь і більше нічого не потрібно».

Темно-червоні нігті

Молочні та майже непомітні нігті поступаються місцем кольорам винного льоху. Бордо, мерло, чорна вишня та шоколадно-червоні відтінки стають головними фаворитами осені. На коротких нігтях вони мають сучасний та стриманий вигляд, а на довгій мигдалеподібній формі — максимально гламурний.

Об’ємні шари

Волосся знову стає обʼємним. У моді легкі, повітряні шари, які створюють навколо голови своєрідний ореол руху. На хвилястому та кучерявому волоссі це додає об’єму та пружності, а на прямішій текстурі створює м’який ефект із пасмами, які обрамляють обличчя.

Оксамитова шкіра

Ефект «скляної» чи надзвичайно сяйливої шкіри ставимо на паузу. Проте це не означає повернення до плоского матового макіяжу. Новий фініш — м’який, оксамитовий та розсіяний, із достатньою кількістю природного об’єму. Шкіра має вигляд як шкіра — просто дуже доглянута.

Анімалістичні пальта

Леопард, зебра та інші тваринні принти виходять далеко за межі окремих аксесуарів. Цієї осені вони з’являються на пальтах різного крою, від приталених до оверсайзу та укорочених.

Найприємніше те, що такий верхній одяг не потребує складного стайлінгу. Темні джинси, біла футболка та просте взуття і пальто вже робить усю роботу.

Балетки та вузькі кросівки

Масивні кросівки поступаються місцем тонким моделям, які нагадують щось середнє між ретро-кедами та балетками. Самі балетки також продовжують набирати популярність. Головний принцип сезону — взуття має бути легким, вузьким і максимально близьким до стопи.

Мінімалістичні рум’яна

Після сезонів, коли рум’яна наносили буквально всюди, макіяж нарешті видихає. Замість яскравого рожевого — прозорі відтінки приглушеної троянди, теракоти та нейтрального персика.

Осінні подіуми все ж залишили місце для глибших ягідних тонів, але загальна ідея проста: менше продукту, точніше нанесення та природніше сяйво.

Ця осінь не диктує один правильний образ і в цьому її головна принадність. Вона дозволяє одночасно носити скульптурну баску й розслаблений джинс, масивні прикраси та мінімалістичний макіяж, об’ємне волосся й темні нігті.

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