Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
3 хв

Головні тренди взуття осені 2025 року: чим оновити гардероб

Осінь — це час, коли ми прощаємося з легкими босоніжками та капцями, і відкриваємо сезон стильного взуття. Цьогоріч модні подіуми диктують такі правила гри: трохи ностальгії, трішки авангарду та максимальний комфорт.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Капці Mary Jane

Капці Mary Jane / © Credits

Від високих ботфортів до елегантних лоферів і навіть сміливих «роздвоєних» носків, кожна жінка зможе знайти пару, яка підкреслить її характер. Видання Real Simple зібрало головні взуттєві тенденції осені 2025 року та поради, як інтегрувати їх у щоденний образ.

Ботфорти

Цього сезону звичні ботильйони відходять на другий план, у центрі уваги ефектні ботфорти. Вони чудово вписуються у тренд «без штанів», який захопив модні покази весни та літа. На подіумах Chloe, Stella McCartney та Vivienne Westwood можна було побачити романтичні, мінімалістичні та навіть «піратські» інтерпретації.

Як носити: поєднуйте з мікрошортами, об’ємними светрами чи обтислими скіні, які знову повертаються у моду.

Лофери

Класичні лофери знову у тренді завдяки поверненню естетики 90-х. Вони ідеально доповнюють довгі пальта, широкі штани та строгі силуети, які панують у колекціях осінь-зима 2025.

Фішка сезону: чоловічий крій, невисокі підбори та цікаві матеріали, від лакованої шкіри до оксамиту.

З чим носити: з широкими штанами для сучасного образу чи з плісованими спідницями та жакетами для «академічного» стилю.

Mary Jane

Ці жіночні капці не здають позицій, але тепер вони стали «сміливіші», незвичні матеріали, масивні підбори, ремінці у кілька рядів.

З чим носити: із колготками з мереживом, жакетами та спідницями у стилі «шкільна дівчинка». Ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт та універсальність.

Кросівки на низькій підошві

Мінімалізм і зручність залишаються у тренді. Кросівки з тонкою підошвою та ретро-силуетами нагадують нам 90-ті та ранні 2000-ні.

Зверніть увагу: багато спортивних брендів відродили архівні моделі, а дизайнери пропонують версії зі шкіри та замші.

Tabi (розділений носок)

Справжня авангардна знахідка, яка походить із Японії. Maison Margiela зробив їх культовими, а TikTok остаточно популяризував цей стиль.

Як носити: дайте їм стати головним акцентом образу. Вибирайте прості речі, щоб «роздвоєні» носки мали максимально ефектний вигляд.

Чоботи з квадратним носком

Привіт із 90-х, але у сучасному баченні. Ці чоботи — практичні, адже мають низькі підбори та пасують до багатьох образів.

З чим комбінувати: зі спідницями міді, сукнями, масивними светрами чи пальтами прямого крою.

Металеві акценти

Срібні деталі — на піку популярності. Вони з’являються у вигляді декору, носків чи каблуків.

Стильна порада: шукайте взуття з мінімалістичними металевими елементами — це додасть образу сучасності, але не зробить його надто «театральним».

Туфлі з Т-подібними ремінцями

Романтичні та водночас стримані, T-ремінці — це майже Mary Jane, які цього сезону підкорюють подіуми.

З чим носити: із мідіспідницями, светрами та жакетами. Додайте шкарпетки з ребристої тканини чи мереживом і отримаєте модний акцент.

Осінь 2025 року у взутті — це мікс комфорту, елегантності та модної сміливості. Ботфорти додають драматизму, лофери — практичності, а Tabi чи металеві акценти — сучасної гостроти. Тож сміливо обирайте пару, яка підкреслить вашу індивідуальність і створюйте власну модну історію.

