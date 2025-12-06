Головні тренди зими 2025-2026 років: Андре Тан розповів, які шуби, шарфи й кольори будуть на піку популярності

Андре Тан

Реклама

Шуби з прямим ворсом

Цього сезону ворс став дуже довгим і прямим і це безумовно один із найголовніших трендів цієї зими.

Хутряні шарфи

Вони мають дуже актуальний вигляд і дуже модно. Такі шарфи додають вишуканості простому образу.

Рожевий колір

Цей ніжний відтінок заповнює всі колекції цього сезону. Саме рожевий відтінок буде дуже популярним 2026 року.