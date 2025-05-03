- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Головні відтінки літа 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 кольорів
Дизайнер поділився новими модними порадами і назвав відтінки, які варто обирати, щоб бути у тренді.
BUTTER YELLOW
М’який, як сонячне масло на тості. Butter Yellow — найтепліший серед модних відтінків літа. Ідеально працює y total look або як акцент: сукня-комбінація, світшот, сандалі або шопер. А також ідеально пасує до засмаглої шкіри
POWDER PINK
Не яскравий, а саме благородний рожевий. Сукня-комбінація, шовкова сорочка чи костюм у Powder Pink — це завжди «вау, як стильно». Якщо хочеш додати ніжності, але без наївності — це воно.
PISTASHIO
Той випадок, коли колір — уже сам по собі є стильною заявою. Сорочки, шорти, топи, блейзери або навіть кросівки в цьому відтінку будуть як Pinterest-мрія. Спробуй total look або комбінуй із білим чи шоколадом і отримаєш ідеальний літній вайб.
BABY BLUE
Це нова альтернатива білому.Колір, що дарує відчуття прохолоди навіть у спеку. Сукні, джинси, блузи — усе у baby blue має свіжий і дорогий вигляд.
MOCHA MOUSSE
Шоколад, який не переобтяжує.Mocha Mousse ідеально працює і в денному, і у вечірньому образі. Лляні штани, топи з відкритими плечима, шкіряні сумки або боді — у цьому кольорі мають лаконічний вигляд і з характером.