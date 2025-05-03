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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Головні відтінки літа 2025 року: Андре Тан назвав топ-5 кольорів

Дизайнер поділився новими модними порадами і назвав відтінки, які варто обирати, щоб бути у тренді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан

BUTTER YELLOW

М’який, як сонячне масло на тості. Butter Yellow — найтепліший серед модних відтінків літа. Ідеально працює y total look або як акцент: сукня-комбінація, світшот, сандалі або шопер. А також ідеально пасує до засмаглої шкіри

POWDER PINK

Не яскравий, а саме благородний рожевий. Сукня-комбінація, шовкова сорочка чи костюм у Powder Pink — це завжди «вау, як стильно». Якщо хочеш додати ніжності, але без наївності — це воно.

PISTASHIO

Той випадок, коли колір — уже сам по собі є стильною заявою. Сорочки, шорти, топи, блейзери або навіть кросівки в цьому відтінку будуть як Pinterest-мрія. Спробуй total look або комбінуй із білим чи шоколадом і отримаєш ідеальний літній вайб.

BABY BLUE

Це нова альтернатива білому.Колір, що дарує відчуття прохолоди навіть у спеку. Сукні, джинси, блузи — усе у baby blue має свіжий і дорогий вигляд.

MOCHA MOUSSE

Шоколад, який не переобтяжує.Mocha Mousse ідеально працює і в денному, і у вечірньому образі. Лляні штани, топи з відкритими плечима, шкіряні сумки або боді — у цьому кольорі мають лаконічний вигляд і з характером.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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