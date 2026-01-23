- Дата публікації
Гранж, кеди та темна помада — як носити стиль 90-х так, щоб мати крутий вигляд сьогодні
Темна помада, потерті кеди та відчуття свободи — нова мода, яка насправді зовсім не нова.
Поки мода 2000-х встигла пройти шлях від ностальгії до перевтоми, покоління Z пішло далі — одразу в серце 90-х. Новий тренд, який захопив TikTok, подіуми та стритстайл, називається «90s Older Sister Core» («Стиль старшої сестри з 90-х»). Це не просто образ — це настрій. Трохи гранжу, трохи панку, трохи «я не стараюся, але все ж маю класний вигляд».
2023-го ми знову дістали з архівів джинси з заниженою талією, сумки east-west і топи «для вечірок». Однак ностальгія — річ ненаситна, тож вже за кілька сезонів стало зрозуміло, що поколінню Z хочеться не глянцю, а сирої, нефільтрованої естетики 90-х — часу, коли стиль був способом заявити про себе, а не зібрати вподобайки.
Так народився «Older Sister Core» — естетика старшої сестри, яка слухала альтернативний рок, фарбувала губи у темно-винний колір і знала всі секондгенди околиці. Про це розповіло видання Pure Wow.
Хто така «старша сестра з 90-х»
У 90-х старші сестри були всюди — на екранах і в реальному житті. Від Кларисси Дарлінг і DJ Tanner до Лори Вінслоу. Але той образ, який сьогодні відроджує Gen Z, походить з альтернативної сцени.
Це дівчина, яка нишком тікала на концерти Pearl Jam, слухала Nirvana та Radiohead, носила фланелеві сорочки на талії та важкі черевики. Її героїні:
Кет Стретфорд із «10 причин моєї ненависті»
Анджела Чейз із «Мого так званого життя»
Це була дівочість, але з темною стороною — така собі душевна готика.
Ікони стилю тоді й зараз
Тридцять років тому цю естетику уособлювали:
Вайнона Райдер — мінімалізм і внутрішня драма
Ґвен Стефані — гранж із характером
Хлоя Севіньї — антимода як заява
Сьогодні їхніми спадкоємицями стали:
Біллі Айліш з яскравими кольорами волосся та відмовою від глянцевих стандартів
Олівія Родріґо з Doc Martens і туровими образами «без фільтрів»
Charli XCX зі своїм навмисно недбалим, зухвалим настроєм
Усі вони про неідеальність як стиль.
Як покоління Z носить стиль 90-х у реальному житті
Неформальні іконки стилю, народжені після 1997 року, роблять ставку на:
тату та септум пірсинг
вінілові платівки та старі CD
потерті джинси
гітари у кутку кімнати
брудні чорні худі та Converse, що «бачили життя»
Цей настрій вже вийшов за межі TikTok, його можна побачити на подіумах — агресивно скроєні шкіряні куртки Khaite сезону 25/26, у магазинах — гранж-лінія Heaven by Marc Jacobs, яка відсилає до його культових і скандальних 90-х.
Цей стиль — не про те, ким ви були за віком. Він про стан, ніби ви щойно вийшли з батьківського гаража, їдете у секондгенд і шукаєте щось класне у кошику «по 5 гривень». Це дівочість без рожевого, свобода без глянцю, краса без старанності.
Як повторити образ
Нігті. Різні кольори, сколи та недбалість вітаються.
Волосся. Що більше — то краще. Об’єм, чубчики, різкі кольори, наприклад, червоний, зелений чи жовтий, у стилі Billie Eilish.
Кеди. Що більш потерті — то краще. Нові не рахуються.
Baggy джинси. Levi’s — ідеально. Кльош — можна. Скіні — табу.
Оверсайз-футболка. Бажано з логотипом гурту чи просто дуже велика.
Аксесуари. Пластиковий чокер-ланцюжок, ремінь із масивною пряжкою — без цього стиль 90-х неповний.
90-ті — це відповідь покоління Z на втому від ідеальності. Це стиль, у якому можна бути гучними, дивними, недбалими та справжніми. Не копіювати минуле, а проживати його заново, зі своєю музикою, своїми правилами та власним бунтом.