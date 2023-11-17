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Худі-антистрес: український бренд презентував одяг, який допомагає впоратись зі стресом та панічними атаками

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Худі-антистрес: український бренд презентував одяг, який допомагає впоратись зі стресом та панічними атаками

Одяг допомагає підтримати спокій і відновити емоційну рівновагу.

Дві сестри – Інна та Ліза Руденко – з початком повномасштабного вторгнення активно відшивають одяг і бронежилети для військових на своєму виробництві. Об’єднавши свої зусилля з психологинею Оленою Шершньовою, дівчата вирішили створити особливе худі-антистрес.

Інна та Ліза Руденко / ©
Інна та Ліза Руденко
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Днями у Києві український бренд Hey Sis! презентував функціонал такого худі, який може допомогти підтримати спокій і відновити емоційну рівновагу, якщо немає можливості одразу звертатися до психолога. Завдяки своїм терапевтичним функціям, худі-антистрес допомагає знизити рівень стресу і тривоги, адже має спеціальні елементи, які надають додаткову сенсорну стимуляцію – дієвий інструмент для зменшення тривожності у короткостроковому моменті.

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Під час створення худі автори проєкту врахували і функцію різних кольорів для заспокоєння, обравши три основних гами: смарагдовий – спокій та медитація; чорний – концентрація і колір капучино – релакс і розслаблення.

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Серед шести технік, запропонованих психологинею Оленою Шершньовою на худі-антистрес:

Олена Шершньова / ©
Олена Шершньова
  • "Квадрат дихання" для повернення спокійного емоційного стану
  • "Повернення в "тут і зараз" при панічних атаках та тривожних станах
  • "Відновлення віри в себе та майбутнє" у той час, коли підступила зневіра
  • "Сенсорна прокачка мозку"
  • "Одягни настрій" під час роботи з установками та підсвідомим налаштуванням на гарний лад
  • "Баланс "напруження-розслаблення" при стресі та нервовому збудженні.
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На спині худі розміщені справжні "кишені-обійми", призначені для вашої близької чи коханої людини, дітей та друзів.  Для виживання людині потрібно, щоб її обіймали 4 рази на день, 8 раз – для підтримки і 12 – для особистого зростання і розвитку. Це стверджує американська психологиня Вірджинія Сатир. Тож автори "худі-антистрес" врахували і цей важливий факт для підтримки ментального здоров’я українців.

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До  проєкту долучилися співачки NK (Настя Каменських),  Kola, телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною Інною, німецький дизайнер Франк Вільде, телеведучий Олексій Суханов та інші.

Олексій Суханов / ©
Олексій Суханов

Автори проєкту зазначили, що худі-антистрес не замінює роботу з психологом.

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Дата публікації
Перегляди
512
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