Худі-антистрес: український бренд презентував одяг, який допомагає впоратись зі стресом та панічними атаками

Дві сестри – Інна та Ліза Руденко – з початком повномасштабного вторгнення активно відшивають одяг і бронежилети для військових на своєму виробництві. Об’єднавши свої зусилля з психологинею Оленою Шершньовою, дівчата вирішили створити особливе худі-антистрес.

Інна та Ліза Руденко

Днями у Києві український бренд Hey Sis! презентував функціонал такого худі, який може допомогти підтримати спокій і відновити емоційну рівновагу, якщо немає можливості одразу звертатися до психолога. Завдяки своїм терапевтичним функціям, худі-антистрес допомагає знизити рівень стресу і тривоги, адже має спеціальні елементи, які надають додаткову сенсорну стимуляцію – дієвий інструмент для зменшення тривожності у короткостроковому моменті.

Під час створення худі автори проєкту врахували і функцію різних кольорів для заспокоєння, обравши три основних гами: смарагдовий – спокій та медитація; чорний – концентрація і колір капучино – релакс і розслаблення.

Серед шести технік, запропонованих психологинею Оленою Шершньовою на худі-антистрес:

Олена Шершньова

"Квадрат дихання" для повернення спокійного емоційного стану

"Повернення в "тут і зараз" при панічних атаках та тривожних станах

"Відновлення віри в себе та майбутнє" у той час, коли підступила зневіра

"Сенсорна прокачка мозку"

"Одягни настрій" під час роботи з установками та підсвідомим налаштуванням на гарний лад

"Баланс "напруження-розслаблення" при стресі та нервовому збудженні.

На спині худі розміщені справжні "кишені-обійми", призначені для вашої близької чи коханої людини, дітей та друзів. Для виживання людині потрібно, щоб її обіймали 4 рази на день, 8 раз – для підтримки і 12 – для особистого зростання і розвитку. Це стверджує американська психологиня Вірджинія Сатир. Тож автори "худі-антистрес" врахували і цей важливий факт для підтримки ментального здоров’я українців.

До проєкту долучилися співачки NK (Настя Каменських), Kola, телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною Інною, німецький дизайнер Франк Вільде, телеведучий Олексій Суханов та інші.

Олексій Суханов

Автори проєкту зазначили, що худі-антистрес не замінює роботу з психологом.

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