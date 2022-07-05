Художниця з України надихнула Dior на створення кутюрної колекції

4 липня у Парижі відбувся показ нової кутюрної колекції бренду Dior. Над створенням усіх моделей традиційно працювала креативна директорка Модного дому Марія Грація К'юрі та її команда.

Під час роботи над колекцією дизайнерка поставила запитання: "У чому суть високої моди у сучасному світі, який страждає від воєн та пандемії?" Відповідь на її думку, полягала в тому, щоб "переосмислити найкраще завтра" та створити "міст" між ноу-гау різних культур, щоб разом принести щось вагоме, повідомляє The Guardian.

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

Саме тому головним елементом модного шоу бренд традиційно зробив мистецтво. Цього разу стіни музею Родена, де відбувалося дефіле, були прикрашені роботами української художниці Олесі Трофименко із зображенням дерева життя, доповненого квітами, плодами та птахами. Ці роботи уособлюють жіночність, продовження життя та світле майбутнє.

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

За словами К'юрі, вона відкрила для себе роботи української художниці цієї весни на виставці у MAXXI, у національному музеї мистецтва 21 століття у Римі, яка відбувалася в межах програми, присвяченої українським художникам. На цю кутюрну колекцію, першу від початку війни в Україні, К'юрі дала Трофименко картбланш, і результат – ці масштабні етнічні настінні картини вишиті гладдю.

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

"Я часто бачу ідею просто знаком і я використовую вишивку, як піксель, до якого можна доторкнутися. Коли ми обговорювали ідею, то дійшли висновку, що роботи мають бути оптимістичними. Я зробила замальовки, що ґрунтуються на традиційному українському орнаменті. Для мене було дуже цікаво, який це все матиме вигляд", — розповіла Олеся Трофименко.

Тема дерева життя була підхоплена і в самій колекції – надихнувшись роботами Трофименко, К'юрі вишила на деяких речах етнічні візерунки. Вони ідеально вписувалися в приглушену кольорову гаму колекції та до натуральних тканин.

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