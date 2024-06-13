Хустка + кепка: новий тренд, який розриває соцмережі

Спробуйте це незвичайне поєднання, щоб бути у тренді цього літа.

Завдяки TikTok та Instagram нас кілька разів на сезон тішіть нові тренди, але найчастіше, все що з'являється – давно забуте старе. Одним із трендів весни та літа 2024 стало поєднання кепки та хустки. Відродився він через it-girls Гейлі Бібер, яка з'явилася так на вулиці ще у квітні.

Гейлі Бібер / фото: Justin Bieber

Після цього соцмережі заполонили відео, в яких модники діляться своїми ідеями, як стилізувати два ці аксесуари.

Однак Бібер була не першою, хто носив хустку та кепку, адже ще 2017-го так ходила Нью-Йорком Ріанна. Зірку тоді сфотографували на Мангеттені.

Ріанна 2017 року / Фото: Getty Images

Потім подібний модний трюк вирішили відродити бренди Versace та Fendi, які під час свого показу-колаборації одягли моделей у хустку та кепку.

Показ Versace х Fendi, 2021 рік / Фото: Getty Images

Тренд прижився і поступово почав з'являтися на знаменитості. Дуа Ліпа любила зав'язувати хустку ззаду.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

2024 року хустки стали основною складовою колекції бренду Anna Sui. Ця марка також рекомендує носити легкі шовкові хустки у поєднанні з головними уборами.

Anna Sui осінь-зима 2024 / Фото: Getty Images

Також у квітні 2024-го у поєднанні хустки та кепки з'являється на вулиці епатажна модна блогерка Малу Боргес. У дівчини понад 2 мільйони підписників у Instagram.

Нижче ми зібрали для вас кілька варіантів того, як можна носити кепку і хустку. Ідеальним цей тренд буде у вітряну погоду – ваша кепка нікуди не полетить.

@ayeshayeshbaby6 that cap + scarf trend like hailey biebers coachella look… but better ♬ Cool Cat — Queen

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