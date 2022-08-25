Хутро, паєтки та шкіра: Андре Тан назвав головні модні тренди осені 2022 року

Український дизайнер поділився новими порадами зі своїми шанувальниками. На сторінці в Instagram Тан розповів, що буде у тренді восени 2022 року та на що звернути увагу.

Хутро (верхній одяг)

Штучне та екологічне хутро буде на піку популярності. А саме - ефектні пальта та шуби. Подіуми показали яскраві та помітні моделі з кольорового хутра, але й більш стримані, наближені до натурального.

Фото: Instagram Андре Тана

Хутряні аксесуари та взуття

Панами, вушанки, сумки та взуття - хутро прикрасило колекції Bottega Veneta, Versace та Gucci. Ці модні бренди використовували хутро для створення мініатюрних сумок, головних уборів та навіть ботильйонів!

Фото: Instagram Андре Тана

Паєтки

Девіз цього тренду: жити сьогоднішнім днем та брати від життя все. Святковими виходили сукні міді та максі, у білизняному стилі та без бретелів, з довгим рукавом, асиметричним кроєм та складанням.

Фото: Instagram Андре Тана

Шкіряний тотал-лук

У новому сезоні варто зробити ставку на тотал-лук, одягнувшись у шкіру з голови до ніг. Великі fashion-бренди вирішили полегшити нам завдання та показали на подіумі стильні костюми зі спідницею, штанями та шортами, які легко інтегрувати у свій гардероб.

Фото: Instagram Андре Тана

Довжина міні

Естетика нульових не може нас покинути. Дістайте короткі спідниці з низький посадженням. Це можуть бути моделі із джинси, шкіри або тонкого трикотажу та вовни. Носити такі можна з укороченими жакетами, куртками та дублянками, а також з корсетами, футболками та блузами.

Фото: Instagram Андре Тана

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