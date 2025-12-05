Як мати стильний вигляд на свята: 5 модних правил / © Getty Images

Від сімейної вечері до офісної вечірки, та від обміну печивом до коктейльного заходу — вбрання має мати святковий та стильний вигляд і при цьому бути зручним. Щоб не витрачати години на примірки та не переживати, що «знову не те», видання PureWow зібрало п’ять головних модних правил, які допоможуть вам залишатися елегантними та відчувати себе комфортно протягом усіх свят.

Комбінуйте святкові акценти з базовими речами

Хтось любить «жахливі» різдвяні светри, хтось — сережки у вигляді Санти чи сумки з цукерковими смужками. Щоб такі яскраві елементи мали стильний вигляд, поєднуйте їх із класикою, як от маленькою чорною сукнею, широкими штанами чи однотонним топом і святковий акцент одразу перетворюється на модний хід. Контраст між «фанком» і базою має дуже сучасний вигляд.

Не поспішайте з ультрасексуальними образами

Так, іноді хочеться «вау-ефекту», але сімейна вечеря чи офісна вечірка — не причина для надто глибоких декольте чи мініспідниць. Обирайте комфортніші та водночас елегантні речі, наприклад, мідіспідниці, блейзери, трикотажні костюми, сукні-комбінації з кардиганами. Ваша родина оцінить, а стиль залишиться бездоганним.

Не бійтеся блиску

Бархат, паєтки, пір’я — зараз саме час для сяйва. День або вечір — не важливо. Щоб яскраві речі мали доречний вигляд вдень, поєднуйте їх із простими базовими елементами, як от білі футболки під штани з паєтками, джинсові жакети з пір’яними сукнями, джинси з оздобленою блузкою. Увечері просто додайте підбори чи святкові аксесуари і ви вже готові до вечірки.

Комфорт понад усе

Свята — це час їжі: сімейні обіди, обміни печивом, новорічні коктейлі. Тому одяг має бути комфортним, особливо на талії та у рухах. Обирайте светр-сукню, широкі штани, трикотажні костюми чи розкльошені сукні, щоб ви могли насолоджуватися спілкуванням, а не думати про те, що тисне пояс чи коліна.

Чорний — ваш безпечний союзник

Від маленької чорної сукні до чорного костюму чи базового светра зі штанами — чорний образ завжди має елегантний вигляд. А ще це чудова основа для яскравих аксесуарів, як от сережки, сумки, підбори чи навіть кольорові ремені. Якщо хочете класики, додайте перлинні сережки та стильний годинник — ефект гарантовано.

Святковий гардероб не має бути стресом. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете мати модний вигляд, але почуватися комфортного та при цьому підкреслити свою індивідуальність. Поєднуйте класику та яскраві акценти, не бійтеся блиску, обирайте зручність і додавайте аксесуари, і ваш святковий образ завжди буде бездоганним. Залишайтеся стильною, святково вбраною та впевненою у собі — адже це головне правило будь-якого свята.