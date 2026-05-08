Як мати вигляд на мільйон у простих джинсах: прості модні поради від Андре Тана
Дизайнер показав прості модні прийоми, які одразу «піднімають» образ на інший рівень.
Обираємо правильний верх
Замість звичайної футболки обирайте елегантну блузку або сорочку. Це одразу зробить ваш образ зібраним, стильним і дорогим.
Правильне взуття
Звісно, кросівки це дуже зручно, але вигляд мають спортивний, а ось лофери або підбори — це завжди стильно, елегантно і витончено.
Фактури
Ваші джинси повинні бути щільними, однотонними і без потертостей. Чистий денім завжди має бездоганний вигляд.
Аксесуари
Якісна сумка, стильний пасок, елегантні прикраси і окуляри завжди завершать ваш образ і зроблять його по-справжньому дорогим.
