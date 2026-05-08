ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Як мати вигляд на мільйон у простих джинсах: прості модні поради від Андре Тана

Дизайнер показав прості модні прийоми, які одразу «піднімають» образ на інший рівень.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Обираємо правильний верх

Замість звичайної футболки обирайте елегантну блузку або сорочку. Це одразу зробить ваш образ зібраним, стильним і дорогим.

Правильне взуття

Звісно, кросівки це дуже зручно, але вигляд мають спортивний, а ось лофери або підбори — це завжди стильно, елегантно і витончено.

Фактури

Ваші джинси повинні бути щільними, однотонними і без потертостей. Чистий денім завжди має бездоганний вигляд.

Аксесуари

Якісна сумка, стильний пасок, елегантні прикраси і окуляри завжди завершать ваш образ і зроблять його по-справжньому дорогим.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie