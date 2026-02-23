Як носити максісукню / © Getty Images

Реклама

Максісукня часто здається ризикованим вибором для невисоких дівчат. Занадто довга, занадто об’ємна, занадто «не для мене», проте правда у тім, що проблема не у довжині, а у стилізації. Видання PureWow розповіло, що максі можуть працювати на невеличку фігуру не гірше, ніж міні.

Після років експериментів, примірок, помилок і стильних знахідок сформувалися прості, але дієві правила, які допомагають мати стрункіший, вищий та елегантніший вигляд без підборів-платформ і походів до кравчині.

Правило №1: обирайте приталені силуети

Об’єм — головний ворог маленьких жінок. Надто вільні, богемні максісукні легко «з’їдають» зріст і перетворюють силует на безформний. Тому найкращий вибір — моделі з чітко окресленою талією чи приталеним верхом.

Реклама

Це не означає обтислість. Достатньо, щоб сукня підкреслювала фігуру, а не ховалася за шарами тканини. Чим менше зайвого об’єму, тим більше візуальної висоти.

Правило №2: ремінь — найкращий друг

Якщо максісукня все ж вільного крою, ремінь рятує ситуацію. Він акцентує талію та повертає фігурі пропорції. Проте є нюанс, для невеликих жінок важливі тонкі ремені. Широкі можуть «розрізати» фігуру навпіл і зробити вас ще нижчою.

Максісукні з уже вбудованим поясом або зав’язками — ідеальний варіант без зайвих зусиль.

Правило №3: глибший виріз — більше зросту

V-подібний чи округлий виріз — це не лише про сексуальність, а й про оптичну магію. Відкриті ключиці та декольте подовжують шию, а разом із нею — весь силует.

Реклама

До того ж у випадку максісукні, виріз допомагає уникнути відчуття «занадто багато тканини». Навіть мінімальний акцент у зоні шиї вже працює на вас.

Правило №4: дрібний принт або однотонність

Великі принти можуть бути стильними, але для невисокого зросту вони часто надто домінантні. Дрібні візерунки чи однотонні тканини створюють чисті, витягнуті лінії — саме те, що потрібно невеликим фігурам.

Однотонні максісукні — безпрограшний варіант, адже мінімалізм завжди грає на руку, коли мова йде про візуальне подовження.

Правило №5: акцент угорі

Об’ємні рукави, рюші, цікаві бретелі чи нестандартний виріз — усе, що привертає увагу до верхньої частини тіла, працює на створення ілюзії зросту. Погляд автоматично рухається вгору, а силует здається вищим.

Реклама

Пухкі рукави, оборки чи навіть декоративний вузол на грудях — стильні деталі, які змінюють усе.

Бонус-правило: купуйте міді замість максі

Якщо бренд не пропонує одяг для невисоких дівчат, є хитрий лайфхак купуйте сукню міді. Те, що на моделі зі зростом 180 см закінчується посеред литки, на вас матиме вигляд ідеальної максідовжини без зайвого підгинання.

Це економить час, гроші та нерви і має такий само ефектний вигляд.

Максісукні — не ворог невисоких дівчат, а їхній прихований козир. Правильний крій, продумані деталі та кілька стилістичних трюків здатні повністю змінити сприйняття фігури.

Реклама

Тож забудьте про застарілі правила «це не для мого зросту». Мініатюрність — це не обмеження, а стильна особливість і максісукні цілком можуть працювати на вас, варто лише дати їм шанс.