Принцеса Кетрін / © Getty Images

Весільні каблучки — більше, ніж прикраси, це символи любові, обіцянок і нової сторінки життя. Але навіть у такій, здавалося б, романтичній деталі є своя логіка та традиція.

У західній культурі існує усталене правило розташування каблучок, яке має глибоке символічне значення. Водночас сучасні наречені дедалі частіше обирають індивідуальний підхід, міксують метали, додають кольорове каміння чи носять каблучки на різних пальцях. Тож як правильно — розповіло видання Brides.

Що ближче до серця — те головніше

У більшості західних країн обручку носять першою на безіменному пальці, а вже поверх неї — каблучку для заручин. Символіка проста та романтична: обручка має бути ближче до серця, адже вона уособлює шлюб і подружню обіцянку.

Саме таке розташування обирає більшість жінок — з обручкою «закріпленою» біля основи пальця. Проте сьогодні цілком прийнятно носити каблучки у будь-якому порядку, зверху чи знизу.

Якщо обручок кілька

Деякі пари під час церемонії обмінюються лаконічними золотими чи платиновими обручками, а згодом додають більш оздоблену діамантову версію. У такому разі:

найсимволічнішу каблучку традиційно носять ближче до серця

далі розміщують каблучку для заручин

ювілейні чи пам’ятні каблучки додають по інший бік

Сьогодні дедалі популярнішою стає тенденція носити дві обручки — одну знизу, одну зверху від каблучки для заручин. Це створює гармонійний та візуально збалансований сет. Часто третю каблучку дарують як сюрприз у день весілля від нареченого або родини.

Альтернативні способи носіння

Сучасні пари дедалі частіше відходять від суворих правил.

Носити обручку зверху. Дехто обирає порядок отримання прикрас — спершу заручини, потім шлюб і саме так їх розташовує.

Чергувати розташування — залежно від настрою чи образу дня.

Різні пальці або навіть руки. Це дозволяє створити модний акцент і зберегти комфорт.

На ланцюжку. Спортсмени, лікарі чи ті, хто працює руками, часто носять каблучки на шиї — це практично та безпечно.

Як зробити стильний весільний сет

Орієнтуйтесь на каблучку для заручин. Вона була першою, тож весільна має гармонійно її доповнювати.

Не обов’язковий повний збіг. Але схожі деталі, як от форма діамантів, відтінок металу матимуть цілісніший вигляд.

Приміряйте сет заздалегідь. Важливо, щоб каблучки комфортно «сиділи» разом і не перекручувалися.

Додавайте кольорові акценти. Смарагд, сапфір або рубін можуть зробити сет унікальним і персоналізованим.

Традиція каже, що обручка має бути ближче до серця, а каблучка для заручин — зверху. Проте сучасна мода говорить інше — носіть свої каблучки так, як відчуваєте. Міксуйте метали, додавайте ще одну обручку, експериментуйте з розташуванням, адже головне не місце на пальці, а сенс, який ви вкладаєте у свої прикраси.