Як одягатися стильно та тепло у сніг і мороз / © Getty Images

Зима — період, коли гардероб працює на витривалість. Саме зараз стає очевидно, що справді важливо — правильні базові шари, натуральні тканини, надійне взуття та верхній одяг, який не підводить. Видання Woman&Home розповіло, що секрет зимових образів — не у трендах, а у продуманих поєднаннях, які працюють у реальному житті.

Термошар

Термобілизна давно вийшла за межі спортивного одягу. Сучасні термолегінси, лонгсліви та майки працюють як «друга шкіра», не додають об’єму, але зберігають тепло. Варто починати зимовий образ саме з базового шару, адже він дозволяє носити улюблені сукні, спідниці чи костюми навіть у мороз.

Теплий трикотаж

Кашемір і вовна — беззаперечні фаворити холодного сезону. Ці натуральні волокна дихають, утримують тепло та не створюють ефекту перегріву. Варто звернути увагу на:

вовняні светри прямого крою

кашемірові джемпери

м’які трикотажні сукні

Такі речі не лише зігрівають, а й підтримують естетику стриманої розкоші.

Верхній одяг

Пуховики залишаються одним із найпрактичніших варіантів для снігу. Головне правило — баланс пропорцій. Об’ємний верх краще поєднувати з вузьким низом, наприклад, легінсами, прямими джинсами чи щільними колготами. Альтернатива — вовняне пальто з високим вмістом натуральних волокон. Воно добре тримає тепло та має природну вологостійкість під час легкого снігу.

Взуття

Сніг і лід не пробачають компромісів. Взуття має бути:

з рельєфною, неслизькою підошвою

з вологостійким верхом

з теплою підкладкою

Для міських виходів зручно мати змінне взуття: практичні черевики для дороги та елегантну пару — для офісу чи зустрічей.

Діловий стиль у мороз

Офісний гардероб узимку потребує особливої уваги. Вовняні жакети, штани зі щільної тканини та тонкі теплі светри дозволяють мати професійний вигляд і не мерзнути. Важливо обирати речі, які легко нашаровуються та не обмежують рухів — комфорт напряму впливає на впевненість.

Вечірні виходи

Навіть у холодну пору не варто відмовлятися від вечірніх планів. Трикотажні сукні, щільні колготи та стабільні черевики створюють ідеальний баланс між затишком і елегантністю. Для неформальних зустрічей добре працюють светри з декоративними деталями, вони мають святковий вигляд, але залишаються практичними.

Аксесуари

Узимку аксесуари — це не лише про стиль, а й про функцію. Шапки, шарфи та рукавички з натуральних матеріалів зберігають тепло та завершують образ. Нейтральні відтінки дозволяють легко поєднувати аксесуари з різним верхнім одягом, а кросбоді сумка залишає руки вільними — важливий бонус у слизьку погоду.

Зимовий стиль — це не про компроміси, а про розумні рішення. Шарування, натуральні тканини, якісне взуття та перевірені силуети допомагають мати зібраний вигляд навіть у сніг і мороз. Зима не обов’язково має бути періодом модного виживання. Якщо гардероб працює на вас, холод стає лише фоном — а не перешкодою.