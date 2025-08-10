ТСН у соціальних мережах

Як оновити свій літній гардероб: стильні та зручні образи на кожен день в офіс

У спекотну пору року навіть найпалкіші шанувальниці ділового стилю зітхають, коли відкривають шафу. Що вдягнути до офісу, коли за вікном +30°C, а кондиціонер або не справляється, або навпаки, перетворює приміщення на холодильник.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Як оновити свій літній гардероб: стильні та зручні образи для роботи у спеку

Як оновити свій літній гардероб: стильні та зручні образи для роботи у спеку / © Getty Images

Видання Woman&Home зібрало найкращі поради, як мати професійний вигляд і залишатися при цьому охайною, стильною та, найголовніше, не перегріватися.

Літні офісні образи повинні поєднувати кілька важливих характеристик:

  • Легкість і натуральність тканин — ідеально підходять льон, бавовна, віскоза.

  • Світлу колірну гаму — пастельні, кремові, білі та ніжно-блакитні відтінки зменшують візуальну «температуру».

  • Зручний крій — відмовтесь від надто обтислих речей, на користь вільних силуетів та розслабленого крою.

Оберіть сукню-сорочку

Сукня-сорочка — справжній рятівник для офісних буднів. Її приталений фасон підкреслює фігуру, а розкльошена спідниця дає свободу руху. Така сукня добре комбінується і з еспадрильями, і з туфлями на низьких підборах. На вечірній променад достатньо змінити взуття на кеди чи сандалі.

Порада: обирайте моделі з бавовняного попліну чи льону, адже вони легко пропускають повітря та не липнуть до тіла.

Шорти та піджак

Так, в офіс також можна у шортах якщо вони мають діловий вигляд. Шорти бермуди із завищеною талією, разом із піджаком у тому ж стилі — ідеальна альтернатива класичному костюму. Додайте базову білу сорочку чи топ із віскози та матимете вигляд сучасної бізнеследі.

Порада: уникайте джинсових шортів, вони не годяться для офісу, навіть для найтворчої атмосфери.

Жилет і широкі штани

Якщо звичний діловий костюм здається задушливим, замініть піджак на лляний жилет. Поєднайте його з відповідними штанами вільного крою та отримаєте трендовий, але доречний офісний образ. Плюс, цей комплект легко трансформується у вечірній образ.

Порада: жилет можна носити на голе тіло чи поверх блузи з коротким рукавом — обидва варіанти мають стильний вигляд.

Спідниця з принтом

Спідниця з оригінальним візерунком — головна «зірка» образу. Щоб не перевантажити загальну картинку, поєднуйте її з простою білою чи кремовою футболкою. Додайте сережки, легкий макіяж і готово. Ідеально як для зустрічей, так і для післяробочого часу.

Порада: асиметричні чи мідіспідниці мають найвишуканіший вигляд. Особливо з натуральних тканин.

Лляні штани та вільна сорочка

Штани з льону чи віскози — найкраща альтернатива джинсам у спеку. Поєднуйте їх із oversize сорочкою чи класичною блузкою. Такий образ універсальний: зранку — до офісу, ввечері — на каву з подругою. Світлі відтінки, прямий крій, відсутність зайвих деталей — ключ до стилю.

Порада: завжди майте під рукою праску чи відпарювач, адже лляні речі легко мнуться, але мають дорогий вигляд, коли доглянуті.

Літнє офісне вбрання — це не вирок стилю. Зробіть ставку на легкі тканини, розслаблені силуети та світлі кольори. Дозвольте собі комфорт, але не поступайтеся елегантності. Адже відчуття впевненості — це теж частина успішного робочого образу.

