Чим оновити власний гардероб цього сезону, щоб мати модний образ

Як оновити власний гардероб цього сезону, щоб мати модний образ / © Getty Images

Реклама

На щастя, видання Real Simple розповіло про кілька простих рішень, які допоможуть плавно перейти від літніх образів до осінніх без радикальної зміни гардероба.

Довгі сукні

Не поспішайте відкладати у шафу улюблені літні сукні. Легка максісукня може чудово вписатися в осінній гардероб. Секрет лише у кольорах і поєднаннях.

Обирайте відтінки осені: теракот, гірчиця, оливковий, бордо.

Поєднуйте з кардиганами, жакетами чи шкіряними куртками.

Для завершення образу додайте черевики на невисокому підборі чи масивні кросівки.

Це чудовий варіант для тих, хто любить жіночність, але не готовий відмовитися від легкості літа.

Реклама

Джинсова куртка

Джинсова куртка — справжня класика, яка не виходить з моди десятиліттями. Вона підходить практично до будь-чого, від суконь до спортивних костюмів.

Для романтичного образу носіть поверх легкої сукні та додавайте чобітки.

Для офісного варіанту — комбінуйте з блузою та прямими штанами.

Для прогулянки — з футболкою та улюбленими джинсами.

2025 року актуальні моделі оверсайз та злегка потертий денім. Якщо маєте куртку ще з 90-х чи 2000-х, сміливо діставайте, це тренд.

Легкі блузи

Блуза — річ, яка чудово балансує між елегантністю та зручністю. У міжсезоння вона поєднується як із теплими речами, так і з легким одягом.

Замість пастельних відтінків літа обирайте насичені: коричневий, паприка, бордо, смарагд.

Краще заправляти блузу у джинси з високою талією чи носити з м’яким кардиганом.

Для вечірнього виходу спробуйте комбінацію зі шкіряною спідницею та підборами.

Трикотажні топи

Це справжній «місточок» між літом і осінню. Вони тепліші за футболку, але легші за светр.

Реклама

Ідеальний вигляд мають із джинсами чи широкими штанами.

Підходять і під жакет, і під кардиган.

Актуальні варіанти у спокійних тонах: сірий, молочний, шоколадний.

Такий топ можна носити навіть на роботу, він створює зібраніший та акуратніший образ, ніж проста футболка.

Тренди, на які варто звернути увагу цієї осені

Шарф-плед — великий, затишний та водночас стильний аксесуар.

Масивні прикраси — сережки-кільця, ланцюжки, браслети.

Взуття на товстій підошві — практично та модно, особливо для дощових днів.

Сумки середнього розміру у структурованій формі замінюють мінісумки минулих сезонів.

Оновлювати гардероб до нового сезону — не означає витрачати статки. Часто достатньо правильно поєднувати речі, які вже є, і додати кілька трендових акцентів. Головне правило міжсезоння: шари, кольори та комфорт. Саме вони допоможуть мати сучасний вигляд і залишатися у гармонії з непередбачуваною погодою.