Як підбирати речі дівчатам plus-size: Андре Тан дав модні поради власницям великих розмірів
Дизайнер поділився своїм досвідом із прихильницями і дав нові поради, які допоможуть у виборі одягу.
Світлий верх та темний низ
Світла блуза або топ плюс темний низ — візуальний акцент на обличчі й плечах. Такий крок робить образ легшим і гармонійним.
Монохромні образи
Однотонні комплекти створюють довгу, плавну вертикаль і «зшивають» фігуру в єдине ціле. Це працює як природний «коректор» пропорцій.
Міді сукні та спідниці
Міді — ідеальна довжина. Вона підкреслює талію, приховує зони, де хочеться гладкості, і має вигляд збалансований з будь-якими пропорціями.
Прямі лінії
Одяг із чіткими прямими лініями візуально витягує силует і створює елегантну структуру. Це працює без зайвих складок і акцентів просто та ефективно.
Жакет
Структурований жакет — це must-have. Він формує плечі, приховує талію і додає впевненості кожному образу.
Щільна тканина
Матеріали з певною щільністю тримають форму і не «лишаються» на тілі. Вони зберігають контур силуету і мають максимально охайний вигляд.
Шарф
Легкий шарф або тонка хустка на шиї — не просто аксесуар, а візуальний центр, що піднімає погляд вгору і відволікає увагу від проблемних зон.