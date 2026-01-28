ТСН у соціальних мережах

210
1 хв

Як підбирати речі дівчатам plus-size: Андре Тан дав модні поради власницям великих розмірів

Дизайнер поділився своїм досвідом із прихильницями і дав нові поради, які допоможуть у виборі одягу.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Світлий верх та темний низ

Світла блуза або топ плюс темний низ — візуальний акцент на обличчі й плечах. Такий крок робить образ легшим і гармонійним.

Монохромні образи

Однотонні комплекти створюють довгу, плавну вертикаль і «зшивають» фігуру в єдине ціле. Це працює як природний «коректор» пропорцій.

Міді сукні та спідниці

Міді — ідеальна довжина. Вона підкреслює талію, приховує зони, де хочеться гладкості, і має вигляд збалансований з будь-якими пропорціями.

Прямі лінії

Одяг із чіткими прямими лініями візуально витягує силует і створює елегантну структуру. Це працює без зайвих складок і акцентів просто та ефективно.

Жакет

Структурований жакет — це must-have. Він формує плечі, приховує талію і додає впевненості кожному образу.

Щільна тканина

Матеріали з певною щільністю тримають форму і не «лишаються» на тілі. Вони зберігають контур силуету і мають максимально охайний вигляд.

Шарф

Легкий шарф або тонка хустка на шиї — не просто аксесуар, а візуальний центр, що піднімає погляд вгору і відволікає увагу від проблемних зон.

210
