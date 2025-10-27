Як підняти груди для ідеального декольте у сукні без бюстгальтера / © Credits

Буває, що під ідеальну сукню з глибоким вирізом, відкритою спиною чи тонкими бретелями, категорично не пасує бюстгальтер. І навіть найделікатніший безшовний бра чи силіконові чашки іноді псують лінію силуету чи визирають з-під тканини.

Якщо зняти бра — не варіант, але хочеться, щоб груди мали підтягнутий, а декольте розкішний вигляд, фешн-блогерка та авторка сторінки SweaStyle запропонувала простий, але геніальний трюк, який став вірусним у TikTok.

Як працює «ліфтинг без бра»

Вам знадобиться фешн-стрічка — спеціальна клейка стрічка, яку використовують стилісти для фіксації одягу, щоб він не сповзав або не відкривав зайвого. Але мало хто знає, що її можна використати і як альтернативу бюстгальтера.

Як зробити «ліфтинг» за допомогою фешн-стрічки:

Відріжте потрібну довжину стрічки, орієнтуйтесь на ширину грудей. Приклейте її під грудьми, починаючи з однієї сторони. Протягніть стрічку під обома грудьми до іншої сторони, трохи підійміть їх вгору. Зафіксуйте, злегка натягніть стрічку та ефект «ліфтингу» з’явиться миттєво.

Результат — підняте, природне декольте, без бретельок, швів чи зайвих контурів.

Поради

Оберіть якісну стрічку. Використовуйте лише спеціальний фешн-стрічки для шкіри, вони надійно тримають, але легко знімаються та не подразнюють.

Очистьте шкіру перед нанесенням. Без крему чи олії, інакше стрічка може не приклеїтися.

Краще спробувати заздалегідь вдома, щоб знайти ідеальне натягнення та розташування.

Кому підійде такий лайфгак

Такий спосіб чудово працює для суконь і топів із:

глибокими V-подібними вирізами,

відкритими плечима чи спиною,

делікатними тканинами, де помітний кожен шов.

Ідеально — для легких вечірніх суконь, весільних нарядів чи фотосесій, коли важлива чистота лінії силуету.

Не завжди потрібен бюстгальтер, щоб мати впевнений вигляд. Іноді достатньо кількох сантиметрів фешн-стрічки — і ви отримуєте ідеальне декольте без компромісів.