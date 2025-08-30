- Дата публікації
Як поєднувати кольори легко і стильно: три поради від Андре Тана
Дизайнер зібрав для вас три прості правила поєднання кольорів, які працюють завжди. Завдяки цим модним лайфхакам ви дізнайтесь, як створювати гармонійні образи.
Контраст або монохром
Обирай протилежні кольори, якщо хочеш створити яскравий образ або різні відтінки одного кольору, щоб досягти елегантності і спокою.
Приклад контрасту: синій костюм та помаранчева сумка або взуття.
Приклад монохрому: блакитна сорочка + синя спідниця + темно-сині аксесуари.
Правило трьох кольрорів
В одному образі достатньо максимум трьох кольорів. Один — базовий, другий — додатковий, третій — акцент. Це допомагає уникнути хаосу й зробити лук гармонійним
Приклад: чорні джинси + сірий светр + червона сумка.
Почни з бази
Це кольори, які поєднуються з усім: білий, чорний, сірий, бежевий, денім. Вони створюють основу для будь-якого образу, до якого легко додати будь-який яскравий елемент.
Наприклад: біла сорочка + чорні штани + яскравий аксесуар.