Як поєднувати кольори легко і стильно: три поради від Андре Тана

Контраст або монохром

Обирай протилежні кольори, якщо хочеш створити яскравий образ або різні відтінки одного кольору, щоб досягти елегантності і спокою.

Приклад контрасту: синій костюм та помаранчева сумка або взуття.

Приклад монохрому: блакитна сорочка + синя спідниця + темно-сині аксесуари.

Правило трьох кольрорів

В одному образі достатньо максимум трьох кольорів. Один — базовий, другий — додатковий, третій — акцент. Це допомагає уникнути хаосу й зробити лук гармонійним

Приклад: чорні джинси + сірий светр + червона сумка.

Почни з бази

Це кольори, які поєднуються з усім: білий, чорний, сірий, бежевий, денім. Вони створюють основу для будь-якого образу, до якого легко додати будь-який яскравий елемент.

Наприклад: біла сорочка + чорні штани + яскравий аксесуар.