ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Як поєднувати кольори легко і стильно: три поради від Андре Тана

Дизайнер зібрав для вас три прості правила поєднання кольорів, які працюють завжди. Завдяки цим модним лайфхакам ви дізнайтесь, як створювати гармонійні образи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Контраст або монохром

Обирай протилежні кольори, якщо хочеш створити яскравий образ або різні відтінки одного кольору, щоб досягти елегантності і спокою.

Приклад контрасту: синій костюм та помаранчева сумка або взуття.

Приклад монохрому: блакитна сорочка + синя спідниця + темно-сині аксесуари.

Правило трьох кольрорів

В одному образі достатньо максимум трьох кольорів. Один — базовий, другий — додатковий, третій — акцент. Це допомагає уникнути хаосу й зробити лук гармонійним

Приклад: чорні джинси + сірий светр + червона сумка.

Почни з бази

Це кольори, які поєднуються з усім: білий, чорний, сірий, бежевий, денім. Вони створюють основу для будь-якого образу, до якого легко додати будь-який яскравий елемент.

Наприклад: біла сорочка + чорні штани + яскравий аксесуар.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie