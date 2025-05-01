Як правильно носити яскраве вбрання та принти: корисні пораді

Як правильно носити яскраве вбрання та принти / © Getty Images

Реклама

Проте, як зробити це впевнено, без модних помилок і стресу, розповіло видання Woman And Home, а також зібрали корисні поради, які допоможуть вам навчитися носити колір із задоволенням — незалежно від віку, фігури чи стилю життя.

Чому яскравий одяг — це не лише красиво, а й корисно

Психологи кажуть про те, що колір впливає на ваш настрій. Цей феномен називають «дофаміновим одягом» — коли ми свідомо вибираємо яскраві речі, щоб покращити емоційний стан. Червоний — підвищує впевненість, жовтий — заряджає енергією, зелений — дарує спокій та відчуття гармонії.

Цікаво: спортсмени, одягнені у червоне, частіше перемагають у змаганнях. А жінки, які носять яскравий колір, вважають себе привабливішими.

Реклама

Топ-5 порад: як носити яскраве та не мати дурнуватий вигляд

Починайте з аксесуарів

Не готові до жовтого пальта чи неонового костюма, оберіть:

бірюзову сумку

коралове взуття

шалик фуксії

сережки у формі апельсинів

Яскравий аксесуар легко поєднати з базовими речами та це чудовий спосіб почати експериментувати.

Додавайте колір у звичні образи

Спробуйте замінити чорну сорочку на синю кобальтову, а сірий светр — на блакитний. Поступове додавання відтінків — менш стресово, ніж радикальні зміни, але ефект — миттєвий.

Лайфгак: піднесіть кольорову річ до обличчя перед дзеркалом. Якщо тон шкіри «оживає» — цей відтінок ваш. Якщо блідне — краще використовувати цей колір для низу чи аксесуарів.

Експериментуйте з принтами

Необов’язково одягати квіткове плаття, почніть зі стриманих візерунків:

тонкі смужки

дрібна клітинка

делікатний анімалістичний принт (може маскувати животик)

геометрія у контрастних кольорах

Такі речі пожвавлюють образ, але не «кричать» надто голосно.

Робіть акценти на улюблених зонах

Якщо у вас витончені щиколотки — одягніть кольорові туфлі. Маєте гарні руки — оберіть блузу яскравого кольору з коротким рукавом. Таким чином, ви підкреслюєте переваги та не перевантажуєте образ.

Не бійтеся кольору — відчуйте його силу

У вас завжди є вибір:

Носити лимонний замість білого

Вибрати м’ятну сукню замість класичної чорної

Спробувати рожевий тотал-лук (який зараз у топі трендів)

Пам’ятайте: стиль — це насамперед про впевненість, а не тільки тренди. Ви — у центрі.

Гарячі кольори сезону: що обрати навесні та влітку 2025

Зелений у всіх відтінках — лайм, нефрит, фісташка. Ідеальний для сорочок, жакетів, навіть купальників.

Вогняно-помаранчевий — теплий, енергійний, личить практично всім. МАє чудовий вигляд на сукнях і спідницях.

Фуксія та рожевий — фаворити сезону на подіумах. Від ідеальних коктейльних суконь до блискучих купальників.

Кремово-жовтий — м’який варіант для поціновувачів стриманих рішень, особливо у блузках, сукнях і жакетах.

Не лише одяг: кольоровий макіяж — ваш союзник

Не хочете експериментувати з гардеробом — додайте яскравість у макіяж. Спробуйте:

коралову помаду

блакитну підводку

рум’яна у відтінках персика

Це невелике, але помітне оновлення, яке підніме настрій.

Зміна стилю — не про втрату себе, а про нові відчуття. Не бійтеся мати «занадто яскравий вигляд». Кольори — це спосіб показати світу власний настрій. Сміливо експериментуйте, знаходьте свій улюблений відтінок і дозвольте собі сяяти.