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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
3 хв

Як правильно носити яскраве вбрання та принти: корисні пораді

Весна та літо — час оновлення, легкості й барв. Ідеальний момент, щоб зняти «зимову маску» темних кольорів і впустити у свій гардероб сонячні відтінки, соковиті принти та трохи стилістичної сміливості.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно носити яскраве вбрання та принти

Як правильно носити яскраве вбрання та принти / © Getty Images

Проте, як зробити це впевнено, без модних помилок і стресу, розповіло видання Woman And Home, а також зібрали корисні поради, які допоможуть вам навчитися носити колір із задоволенням — незалежно від віку, фігури чи стилю життя.

Чому яскравий одяг — це не лише красиво, а й корисно

Психологи кажуть про те, що колір впливає на ваш настрій. Цей феномен називають «дофаміновим одягом» — коли ми свідомо вибираємо яскраві речі, щоб покращити емоційний стан. Червоний — підвищує впевненість, жовтий — заряджає енергією, зелений — дарує спокій та відчуття гармонії.

Цікаво: спортсмени, одягнені у червоне, частіше перемагають у змаганнях. А жінки, які носять яскравий колір, вважають себе привабливішими.

Топ-5 порад: як носити яскраве та не мати дурнуватий вигляд

Починайте з аксесуарів

Не готові до жовтого пальта чи неонового костюма, оберіть:

  • бірюзову сумку

  • коралове взуття

  • шалик фуксії

  • сережки у формі апельсинів

Яскравий аксесуар легко поєднати з базовими речами та це чудовий спосіб почати експериментувати.

Додавайте колір у звичні образи

Спробуйте замінити чорну сорочку на синю кобальтову, а сірий светр — на блакитний. Поступове додавання відтінків — менш стресово, ніж радикальні зміни, але ефект — миттєвий.

Лайфгак: піднесіть кольорову річ до обличчя перед дзеркалом. Якщо тон шкіри «оживає» — цей відтінок ваш. Якщо блідне — краще використовувати цей колір для низу чи аксесуарів.

Експериментуйте з принтами

Необов’язково одягати квіткове плаття, почніть зі стриманих візерунків:

  • тонкі смужки

  • дрібна клітинка

  • делікатний анімалістичний принт (може маскувати животик)

  • геометрія у контрастних кольорах

Такі речі пожвавлюють образ, але не «кричать» надто голосно.

Робіть акценти на улюблених зонах

Якщо у вас витончені щиколотки — одягніть кольорові туфлі. Маєте гарні руки — оберіть блузу яскравого кольору з коротким рукавом. Таким чином, ви підкреслюєте переваги та не перевантажуєте образ.

Не бійтеся кольору — відчуйте його силу

У вас завжди є вибір:

  • Носити лимонний замість білого

  • Вибрати м’ятну сукню замість класичної чорної

  • Спробувати рожевий тотал-лук (який зараз у топі трендів)

Пам’ятайте: стиль — це насамперед про впевненість, а не тільки тренди. Ви — у центрі.

Гарячі кольори сезону: що обрати навесні та влітку 2025

  • Зелений у всіх відтінках — лайм, нефрит, фісташка. Ідеальний для сорочок, жакетів, навіть купальників.

  • Вогняно-помаранчевий — теплий, енергійний, личить практично всім. МАє чудовий вигляд на сукнях і спідницях.

  • Фуксія та рожевий — фаворити сезону на подіумах. Від ідеальних коктейльних суконь до блискучих купальників.

  • Кремово-жовтий — м’який варіант для поціновувачів стриманих рішень, особливо у блузках, сукнях і жакетах.

Не лише одяг: кольоровий макіяж — ваш союзник

Не хочете експериментувати з гардеробом — додайте яскравість у макіяж. Спробуйте:

  • коралову помаду

  • блакитну підводку

  • рум’яна у відтінках персика

Це невелике, але помітне оновлення, яке підніме настрій.

Зміна стилю — не про втрату себе, а про нові відчуття. Не бійтеся мати «занадто яскравий вигляд». Кольори — це спосіб показати світу власний настрій. Сміливо експериментуйте, знаходьте свій улюблений відтінок і дозвольте собі сяяти.

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