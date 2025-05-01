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- Школа стилю
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Як правильно носити яскраве вбрання та принти: корисні пораді
Весна та літо — час оновлення, легкості й барв. Ідеальний момент, щоб зняти «зимову маску» темних кольорів і впустити у свій гардероб сонячні відтінки, соковиті принти та трохи стилістичної сміливості.
Проте, як зробити це впевнено, без модних помилок і стресу, розповіло видання Woman And Home, а також зібрали корисні поради, які допоможуть вам навчитися носити колір із задоволенням — незалежно від віку, фігури чи стилю життя.
Чому яскравий одяг — це не лише красиво, а й корисно
Психологи кажуть про те, що колір впливає на ваш настрій. Цей феномен називають «дофаміновим одягом» — коли ми свідомо вибираємо яскраві речі, щоб покращити емоційний стан. Червоний — підвищує впевненість, жовтий — заряджає енергією, зелений — дарує спокій та відчуття гармонії.
Цікаво: спортсмени, одягнені у червоне, частіше перемагають у змаганнях. А жінки, які носять яскравий колір, вважають себе привабливішими.
Топ-5 порад: як носити яскраве та не мати дурнуватий вигляд
Починайте з аксесуарів
Не готові до жовтого пальта чи неонового костюма, оберіть:
бірюзову сумку
коралове взуття
шалик фуксії
сережки у формі апельсинів
Яскравий аксесуар легко поєднати з базовими речами та це чудовий спосіб почати експериментувати.
Додавайте колір у звичні образи
Спробуйте замінити чорну сорочку на синю кобальтову, а сірий светр — на блакитний. Поступове додавання відтінків — менш стресово, ніж радикальні зміни, але ефект — миттєвий.
Лайфгак: піднесіть кольорову річ до обличчя перед дзеркалом. Якщо тон шкіри «оживає» — цей відтінок ваш. Якщо блідне — краще використовувати цей колір для низу чи аксесуарів.
Експериментуйте з принтами
Необов’язково одягати квіткове плаття, почніть зі стриманих візерунків:
тонкі смужки
дрібна клітинка
делікатний анімалістичний принт (може маскувати животик)
геометрія у контрастних кольорах
Такі речі пожвавлюють образ, але не «кричать» надто голосно.
Робіть акценти на улюблених зонах
Якщо у вас витончені щиколотки — одягніть кольорові туфлі. Маєте гарні руки — оберіть блузу яскравого кольору з коротким рукавом. Таким чином, ви підкреслюєте переваги та не перевантажуєте образ.
Не бійтеся кольору — відчуйте його силу
У вас завжди є вибір:
Носити лимонний замість білого
Вибрати м’ятну сукню замість класичної чорної
Спробувати рожевий тотал-лук (який зараз у топі трендів)
Пам’ятайте: стиль — це насамперед про впевненість, а не тільки тренди. Ви — у центрі.
Гарячі кольори сезону: що обрати навесні та влітку 2025
Зелений у всіх відтінках — лайм, нефрит, фісташка. Ідеальний для сорочок, жакетів, навіть купальників.
Вогняно-помаранчевий — теплий, енергійний, личить практично всім. МАє чудовий вигляд на сукнях і спідницях.
Фуксія та рожевий — фаворити сезону на подіумах. Від ідеальних коктейльних суконь до блискучих купальників.
Кремово-жовтий — м’який варіант для поціновувачів стриманих рішень, особливо у блузках, сукнях і жакетах.
Не лише одяг: кольоровий макіяж — ваш союзник
Не хочете експериментувати з гардеробом — додайте яскравість у макіяж. Спробуйте:
коралову помаду
блакитну підводку
рум’яна у відтінках персика
Це невелике, але помітне оновлення, яке підніме настрій.
Зміна стилю — не про втрату себе, а про нові відчуття. Не бійтеся мати «занадто яскравий вигляд». Кольори — це спосіб показати світу власний настрій. Сміливо експериментуйте, знаходьте свій улюблений відтінок і дозвольте собі сяяти.