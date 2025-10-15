Як правильно носити високі чоботи: 5 порад для створення стильного осіннього образу / © Getty Images

У сезон осінь-зима 2025 вони залишаються незмінним трендом і навчитися їх правильно носити — справжнє мистецтво. Видання WomanAndHome зібрало п’ять порад від експертів, які допоможуть створити вам бездоганний образ.

Високі чоботи та джинси

Найпростіший та водночас безпрограшний варіант — поєднання чобіт із джинсами.

Які джинси обирати: скіні найзручніші для того, щоб заправити всередину чобіт, але можна експериментувати з прямими чи навіть широкими кльош варіантами для ретро-ефекту.

Як доповнити образ: доповніть джинси приталеним блейзером і класичною сорочкою, у результаті отримаєте елегантний образ, який підкреслює силует.

Порада: темні нейтральні чоботи, наприклад, чорні, коричневі чи бордові, пасують практично до всього.

Високі чоботи та легінси

Легінси та високі чоботи — безпомилкове поєднання для тих, хто цінує комфорт.

Ідеальний образ: заправте легінси у чоботи, а зверху одягніть об’ємний светр або блейзер.

Ефект: цей спосіб носіння створює стрункий силует і додає пропорційності образу.

Порада: експериментуйте з матеріалами, наприклад, шкіра, замша чи еко аналоги мають чудовий вигляд.

Високі чоботи та довга сукня

Для офісу чи прогулянки: мідісукня з високими чоботами — елегантне поєднання.

Які фасони підходять: будь-які, від приталених олівцевих до пишних А-силуетів.

Секрет стилю: довжина міді та чоботи до коліна підкреслюють витонченість і додають образу завершеності.

Порада: для холодної погоди додавайте пальто чи тренч і образ матиме витончений та практичний вигляд.

Високі чоботи та спідниця

Високі чоботи чудово працюють із будь-якою довжиною спідниці.

Міні та міді: класика, яка ніколи не підведе.

Довга спідниця: особливо з розрізом, тоді чоботи додають сучасного шику.

Висота підборів: плоскі чоботи підходять для повсякденного носіння, тонкі підбори — для урочистих виходів.

Порада: додавайте верхню базову деталь, наприклад, футболку чи светр, для денного образу.

Високі чоботи та тренч

Тренч — вічна класика, яка ідеально доповнює високі чоботи.

Як носити: відкритий, щоб показати образ, або застібнутий для строгого, елегантного силуету.

Трендовий варіант: бордові чоботи з класичним бежевим тренчем мають надзвичайно стильний образ.

Порада: кольорові чоботи — гарний спосіб додати яскраву деталь у нейтральний образ.

Секрети стилю

Чи актуальні високі чоботи зараз? Так, вони залишаються трендом 2025 року на подіумах Burberry, Chloe та інших дизайнерів.

Що не варто носити з чоботами? Можна носити майже все. Навіть широкі штани мають стильний вигляд, якщо чоботи влізають під низ і створюють багатошаровий образ.

Які кольори обрати? Темні осінні нейтральні кольори: чорний, шоколадний, бордовий.

Високі чоботи — універсальна інвестиція у ваш гардероб. Вони працюють з джинсами, легінсами, сукнями, спідницями та тренчами, надають образу елегантності, завершеності та модного вигляду. Осінь — ідеальний час, щоб експериментувати та створювати стильні, комфортні та виняткові образи.