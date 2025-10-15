- Дата публікації
Як правильно носити високі чоботи: 5 порад для створення стильного осіннього образу
Високі чоботи — це не просто взуття, це універсальна деталь гардероба, яка здатна перетворити будь-який образ на стильний та завершений.
У сезон осінь-зима 2025 вони залишаються незмінним трендом і навчитися їх правильно носити — справжнє мистецтво. Видання WomanAndHome зібрало п’ять порад від експертів, які допоможуть створити вам бездоганний образ.
Високі чоботи та джинси
Найпростіший та водночас безпрограшний варіант — поєднання чобіт із джинсами.
Які джинси обирати: скіні найзручніші для того, щоб заправити всередину чобіт, але можна експериментувати з прямими чи навіть широкими кльош варіантами для ретро-ефекту.
Як доповнити образ: доповніть джинси приталеним блейзером і класичною сорочкою, у результаті отримаєте елегантний образ, який підкреслює силует.
Порада: темні нейтральні чоботи, наприклад, чорні, коричневі чи бордові, пасують практично до всього.
Високі чоботи та легінси
Легінси та високі чоботи — безпомилкове поєднання для тих, хто цінує комфорт.
Ідеальний образ: заправте легінси у чоботи, а зверху одягніть об’ємний светр або блейзер.
Ефект: цей спосіб носіння створює стрункий силует і додає пропорційності образу.
Порада: експериментуйте з матеріалами, наприклад, шкіра, замша чи еко аналоги мають чудовий вигляд.
Високі чоботи та довга сукня
Для офісу чи прогулянки: мідісукня з високими чоботами — елегантне поєднання.
Які фасони підходять: будь-які, від приталених олівцевих до пишних А-силуетів.
Секрет стилю: довжина міді та чоботи до коліна підкреслюють витонченість і додають образу завершеності.
Порада: для холодної погоди додавайте пальто чи тренч і образ матиме витончений та практичний вигляд.
Високі чоботи та спідниця
Високі чоботи чудово працюють із будь-якою довжиною спідниці.
Міні та міді: класика, яка ніколи не підведе.
Довга спідниця: особливо з розрізом, тоді чоботи додають сучасного шику.
Висота підборів: плоскі чоботи підходять для повсякденного носіння, тонкі підбори — для урочистих виходів.
Порада: додавайте верхню базову деталь, наприклад, футболку чи светр, для денного образу.
Високі чоботи та тренч
Тренч — вічна класика, яка ідеально доповнює високі чоботи.
Як носити: відкритий, щоб показати образ, або застібнутий для строгого, елегантного силуету.
Трендовий варіант: бордові чоботи з класичним бежевим тренчем мають надзвичайно стильний образ.
Порада: кольорові чоботи — гарний спосіб додати яскраву деталь у нейтральний образ.
Секрети стилю
Чи актуальні високі чоботи зараз? Так, вони залишаються трендом 2025 року на подіумах Burberry, Chloe та інших дизайнерів.
Що не варто носити з чоботами? Можна носити майже все. Навіть широкі штани мають стильний вигляд, якщо чоботи влізають під низ і створюють багатошаровий образ.
Які кольори обрати? Темні осінні нейтральні кольори: чорний, шоколадний, бордовий.
Високі чоботи — універсальна інвестиція у ваш гардероб. Вони працюють з джинсами, легінсами, сукнями, спідницями та тренчами, надають образу елегантності, завершеності та модного вигляду. Осінь — ідеальний час, щоб експериментувати та створювати стильні, комфортні та виняткові образи.