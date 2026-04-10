Як правильно підбирати прикраси під одяг: модні поради від Андре Тана

Дизайнер розповів, які з аксесуарів цього сезону must-have і як їх носити.

Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Будь-який одяг + велика брошка

Брошка — акцент, який можна додати до майже будь-якого образу. Не бійтеся прикрашати жакети, сорочки, пальта, сукні чи базові футболки. Обирайте скульптурні форми, носіть одну акцентну або створюйте композицію з кількох.

Декольте + чокер

Сукня чи топ з відкритою зоною декольте найкраще поєднується з намистом або чокером. Прикраса не повинна бути занадто великою або дрібною. Важливо підкреслити шию та заповнити порожній простір.

Светр + масивні браслети

Масивні браслети поверх светра — такий прийом може зробити його цікавішим. Браслети можуть бути будь-якими — від позолочених до пластикових.

V-подібний виріз + підвіска

Цей прийом ідеально підходить для офісу. Мінімалістична підвіска з класичною сорочкою буде мати строгий, але не нудний вигляд. А пара розстебнутих ґудзиків перетворить образ із ділового на вечірній.

