Як правильно підбирати прикраси під одяг: модні поради від Андре Тана
Дизайнер розповів, які з аксесуарів цього сезону must-have і як їх носити.
Будь-який одяг + велика брошка
Брошка — акцент, який можна додати до майже будь-якого образу. Не бійтеся прикрашати жакети, сорочки, пальта, сукні чи базові футболки. Обирайте скульптурні форми, носіть одну акцентну або створюйте композицію з кількох.
Декольте + чокер
Сукня чи топ з відкритою зоною декольте найкраще поєднується з намистом або чокером. Прикраса не повинна бути занадто великою або дрібною. Важливо підкреслити шию та заповнити порожній простір.
Светр + масивні браслети
Масивні браслети поверх светра — такий прийом може зробити його цікавішим. Браслети можуть бути будь-якими — від позолочених до пластикових.
V-подібний виріз + підвіска
Цей прийом ідеально підходить для офісу. Мінімалістична підвіска з класичною сорочкою буде мати строгий, але не нудний вигляд. А пара розстебнутих ґудзиків перетворить образ із ділового на вечірній.