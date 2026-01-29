- Дата публікації
Як правильно підібрати джинси до свого типу фігури: Андре Тан дав нові модні поради
Дизайнер розповів, які фасони підкреслять талію, а які додадуть об’єму.
ПРЯМОКУТНИК
Джинси wide leg або широкі прямі з високим посадженням додадуть об’єму і створять візуальну талію, а силует зроблять виразнішим.
ГРУША
Темні wide leg або кльош від коліна з високим посадженням вирівняють стегна й гомілки, а ноги зроблять довшими.
ПІСКОВИЙ ГОДИННИК
Прямі джинси або легкий кльош із високим посадженням підкреслять талію та створять рівний силует, повторюючи природні пропорції.
ПЕРЕВЕРНУТИЙ ТРИКУТНИК
Світлі wide leg або relaxed fit джинси додадуть об’єм у нижній частині, врівноважуючи широкий верх.
OBAЛ
Straight або wide leg середнього/високого посадження створюють рівний силует, не підкреслюють живіт, і мають акуратний вигляд в однотонних відтінках.