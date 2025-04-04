Як правильно прасувати штани: корисні поради

Як правильно прасувати штани / © Getty Images

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Навіть у часи офісного кежуалу та джинсової свободи, добре випрасувані штани іноді потрібні: для співбесіди, ділової зустрічі чи просто щоб відчути себе зібраною і впевненою. А для того, щоб прасування не стало лотереєю, варто знати кілька простих, але ефективних лайфгаків, які допоможуть зробити процес легким, а результат — бездоганним. А що саме та як треба робити, розповіло видання Real Simple.

Що вам знадобиться

Праска з функцією подачі пари

Прасувальна дошка (або рівна поверхня зі щільною тканиною зверху)

Спрей з водою (необов’язково)

Штани (чисті та сухі)

Пляшечка з дистильованою водою (для прасок, чутливих до накипу)

Ганчірка з натуральної тканини (для делікатних тканин)

Як правильно прасувати штани

Перед початком обов’язково перегляньте ярличок на внутрішній стороні штанів. Він вкаже допустиму температуру прасування. Наприклад:

Бавовна — середня чи висока температура

Льон — висока, з парою

Вовна — середня температура з обов’язковою тканиною-прокладкою

Поліестер або віскоза — лише на низьких температурах

Виверніть штани навиворіт і почніть з кишень

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Цей крок часто ігнорують, але даремно. Невипрасувані кишені можуть спричинити нерівності ззовні. Легкими рухами пропрасуйте кишені та вирівняйте тканину.

Пропрасуйте пояс

Одягніть верхню частину штанів на вузький кінець прасувальної дошки так, щоб блискавка та ґудзик звисали вниз. Прасуйте пояс по колу, повертаючи штани навколо дошки.

Штанини — спочатку внутрішній бік

Складіть штани вздовж по шву, щоб вони були рівно симетричними. Покладіть одну штанину на дошку. Спочатку пропрасуйте її внутрішній бік, почніть знизу та просувайтеся вгору. Повторіть з іншою.

Прасування зовнішнього боку штанин

Тепер переверніть штани та попрасуйте зовнішню сторону. Для тканин, схильних до блиску (як-от вовна чи поліестер), обов’язково використовуйте тканинну прокладку — наприклад, бавовняну серветку.

Зробіть стрілки: елегантність у деталях

Для класичних штанів стрілки — це ознака стилю. Щоб зробити їх правильно:

Складіть штани так, щоб внутрішні шви точно збіглися. Визначте лінію згину від нижнього краю до пояса. Пройдіться праскою вздовж цієї лінії чи потримайте праску з парою на кілька сантиметрів над тканиною, якщо боїтеся залишити блиск. Зафіксуйте результат, обробивши стрілки парою чи спеціальним спреєм для прасування.

Поради:

Прасуйте штани, коли вони ще трохи вологі — це допоможе уникнути пересушення та зробить прасування швидшим.

Не натискайте надто сильно на праску, особливо на синтетичних тканинах — це може залишити сліди.

Завжди починайте з нижчих температур і поступово збільшуйте їх за необхідності.

Якщо під рукою немає праски

Є кілька швидких способів прибрати складки:

Сушарка та вологий рушник: покладіть штани та рушник у барабан і увімкніть на 10 хв.

Пара у ванній: повісьте штани у ванній кімнаті під час приймання гарячого душу.

Паровий відпарювач — чудова альтернатива для делікатного розгладження тканин.

Прасування штанів — це не тільки побутова необхідність, а й своєрідний акт турботи про себе. Адже одяг, який добре сидить і має бездоганний вигляд, надає впевненості та настрою. Відпрасовані стрілки, гладенька тканина та блискучий силует — і ви вже не просто йдете у справах, а наче вирушаєте на модний подіум буденності.