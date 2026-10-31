Як приховати животик після 40 років: 6 стильних хитриків від персональної стилістки

Як приховати животик після 40 років / © Getty Images

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Знайомий сценарій, коли улюблені джинси більше не застібаються так легко, звичні сукні сидять інакше, а у приміряльній хочеться дивитися на себе лише спереду. Персональна стилістка Гелен Річардсон добре знає цю історію не лише з досвіду клієнток. Вона сама проходить через зміни фігури у період менопаузи та ділиться шістьма простими хитриками, які допоможуть підкреслити силует, почуватися впевненіше та не відмовлятися від красивого одягу.

Проте стилістка пропонує змінити сам підхід до вибору одягу. Мета — не будь-що приховати живіт, а навчитися так працювати з пропорціями, тканинами та силуетами, щоб подобатися собі у дзеркалі.

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Довжина верху

Іноді весь секрет вдалого образу — у кількох сантиметрах тканини. Якщо футболка чи блуза закінчується саме на найширшій частині живота, ця лінія може візуально акцентувати на середині силуету.

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Спробуйте моделі, край яких проходить трохи вище чи нижче цієї зони. Так можна створити гармонійніші пропорції та уникнути різкого горизонтального акценту. Дуже добре працюють сорочки, блузи та трикотажні топи, які можна заправити спереду лише частково. Такий невеликий стилістичний хитрик додає образу невимушеності та допомагає позначити лінію талії без зайвого обтискання.

Модний лайфгак: приміряйте ту саму річ у кількох варіантах — навипуск, із частково заправленим передом і повністю заправленою. Результат може приємно здивувати.

Підкреслюйте талію, але без тугих поясів

Виразна талія не обов’язково означає вузький ремінь, який врізається у живіт. Навпаки, надто тугий пояс може створювати складки тканини та додавати дискомфорту.

Гелен радить м’яко окреслювати силует. Для цього підійдуть частково заправлена блуза, сукня з делікатним драпіруванням або жакет, який носять розстебнутим. Вертикальні лінії жакета візуально витягують силует, а продуманий крій додає образу структури.

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Є й інша важлива деталь — так звана «страх бокового профілю». Багато жінок оцінюють себе збоку та засмучуються, що живіт здається помітнішим. Однак тіло не має мати вигляд однаково з кожного ракурсу, це нормальна анатомія, а не недолік, який потрібно терміново виправляти. Тож не перетворюйте приміряльну на кімнату для самокритики. Краще подивіться, як річ сидить у русі, чи зручно у ній сидіти та ходити, чи подобається вам образ загалом.

Грайте з пропорціями

Щоб образ мав збалансований вигляд, важливо враховувати не лише окрему річ, а й те, з чим ви її поєднуєте. Якщо обираєте вільну блузу, спробуйте доповнити її прямими джинсами чи штанами лаконічнішого крою. А якщо душа просить модних широких штанів, врівноважте їх верхом, який м’яко повторює лінії тіла, проте не надмірно обтягує його.

Це не суворі правила та точно не заборона на об’ємні силуети. Оверсайз може мати дуже стильний вигляд — головне, щоб образ мав задуману форму, а не нагадував випадковий набір речей на кілька розмірів більших. Спробуйте поєднувати різні фактури, довжини та об’єми. Наприклад, вільна сорочка, прямі джинси та структурована сумка створять сучасний повсякденний образ без зайвих зусиль.

Тканини, які м’яко спадають

Матеріал має не менше значення, ніж фасон. Тонкий трикотаж, який щільно облягає тіло, може підкреслювати кожну складку та створювати відчуття, що одяг сидить надто тісно. Натомість зверніть увагу на щільну бавовну, якісний креп і тканини з гарним драпіруванням. Вони можуть плавно спадати по фігурі, не прилипати до живота та водночас зберігати форму.

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Це не означає, що потрібно назавжди відмовитися від трикотажу. Важливі його щільність, еластичність і якість. Вдалий трикотажний верх може мати чудовий вигляд, якщо він не перетискає тіло та комфортно сидить.

Під час примірювання звертайте увагу не лише на те, який вигляд має річ перед дзеркалом, а й на відчуття, чи не тягне тканина, чи не збирається вона у незручні складки та чи легко вам рухатися. Комфорт — не бонус, а частина стильного образу.

Не бійтеся приміряти на розмір більше

Цифра на ярлику іноді має дивовижну владу над настроєм. Якщо звичний розмір раптом став затісним, легко вирішити, що проблема у фігурі. Проте одяг не повинен бути тестом на відповідність колишнім параметрам. Гелен радить спробувати наступний розмір, іноді це повністю змінює посадку речі. Тканина починає краще спадати, ґудзики не натягуються, а силует має охайніший вигляд.

До того ж розміри різняться залежно від бренду, фасону та конкретної моделі. Тому орієнтуватися лише на цифру на етикетці — не найкраща стратегія. Памʼятайте, одяг має підходити вашому тілу, а не тіло — одягу певного розміру. Якщо річ сидить краще на розмір більше, це не компроміс, а вдалий вибір.

Акцент на обличчя за допомогою аксесуарів

Прикраси, шарфи та яскрава помада — не просто красиві дрібниці. Вони допомагають розставляти акценти та робити образ індивідуальним. Виразні сережки, цікаве кольє, барвиста хустка чи помада насиченого відтінку привертають увагу до обличчя. Це додає образу завершеності та дозволяє пограти з кольором навіть тоді, коли основа гардероба доволі стримана.

Не потрібно обмежуватися чорним, сірим і темно-синім лише тому, що хочеться візуально скоригувати силует. Яскраві відтінки, принти та цікаві аксесуари можуть бути частиною вашого стилю у будь-якому віці.

Спробуйте почати з малого, наприклад, додайте до звичного образу великі сережки, шовкову хустку чи сумку незвичайного кольору. Іноді саме одна деталь робить комплект сучаснішим.

Чого краще уникати

Гелен також нагадує про кілька звичок, які можуть заважати знайти свій стиль:

Не ховайтеся постійно у безформному одязі, якщо насправді любите чіткі силуети

Не обирайте надто тонкі тканини, які постійно доводиться поправляти

Не терпіть речі, що тиснуть, лише заради звичного розміру

Не відмовляйтеся від кольорів, принтів і модних деталей через невпевненість у фігурі

Не оцінюйте себе виключно збоку та не порівнюйте тіло сьогоднішнє з тілом 10 чи 20-річної давнини.

І найголовніше — не потрібно перетворювати одягання на нескінченний пошук способів приховати себе. Гардероб має допомагати вам виражати особистість, а не нагадувати про кожну зміну тіла.

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