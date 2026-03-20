Як приталити оверсайз футболку

Мода останніх років активно обертається навколо комфорту. Оверсайз футболки, широкі силуети, багатошаровість — усе це має максимально зручний вигляд, але що робити, коли улюблена футболка занадто мішкувата чи «з’їдає» фігуру, розповіла авторка сторінки SweaStyle.

Вона пропонує геніально просте рішення, яке вже підкорює TikTok та Instagram, трюк зі звичайною гумкою, який дозволяє за секунди зробити образ зібраним і жіночнішим.

Оверсайз не завжди доречний

Оверсайз може мати стильний вигляд, але лише за умови правильного балансу. Якщо футболка занадто широка вона приховує пропорції, додає зайвого об’єму та робить образ менш структурованим.

Саме тому стилісти часто радять «збирати» силует і тут на допомогу приходять маленькі хитрики.

Лайфгак з гумкою

Цей метод максимально простий та не потребує жодних навичок шиття:

Візьміть звичайну тонку гумку для волосся Зберіть зайву тканину футболки позаду, на талії Закріпіть її гумкою, ніби робите маленький хвостик із тканини Акуратно заправте хвостик всередину під футболку

У результаті, спереду футболка має рівний вигляд, а силует стає приталенішим і стильним.

Цей модний лайфгак працює майже завжди, але особливо доречний з джинсами чи шортами на високій посадці, у літніх образах із легкою тканиною, під жакет або сорочку чи коли хочеться мати зібраніший вигляд без зайвих зусиль.

Мода сьогодні — це не лише про тренди, а й про креативність. Іноді один маленький хитрик може повністю змінити образ. Лайфгак із гумкою — це швидкий, доступний та стильний спосіб зробити оверсайз-футболку приталеною без жодних витрат.

Тож наступного разу, коли ваша футболка здаватиметься занадто великою чи широкою, не поспішайте її відкладати. Можливо, їй просто потрібна маленька гумка.