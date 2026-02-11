Як візуально зменшити груди: Андре Тан дав поради щодо одягу, фасонів і кольорів

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Уникай надмірного об’єму у грудях

Рюші, об’ємні рукави — ці деталі лише збільшують бюст. Обирай прості лінії, лаконічні форми без зайвих деталей. Мінімалізм тут працює найкраще!

Приталений крій та пояси

Пояс і приталений крій підкреслюють талію і створюють гармонійний силует. Вони допомагають збалансувати образ і зменшити акцент на грудях.

Декольте, але в міру

Не бійтеся декольте, але обирайте акуратні вирізи. Глибоке декольте може привернути надмірну увагу до грудей, тому краще зупинитися на не дуже великих варіантах.

Принти середнього розміру

Такі принти мають гармонійний вигляд і не збільшують бюст. Уникай великих малюнків на грудях, вони можуть зробити цю частину тіла ще більшою.

Темні кольори

Темні кольори візуально зменшують розмір грудей. Обирай відтінки, які допомагають створити витягнутий і стрункий силует.