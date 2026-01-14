Які ювелірні тренди варто спробувати цієї зими / © Getty Images

Від масивного срібла до бабусиних брошок і яскравих каменів — ці тренди роблять образи виразними, індивідуальними та зовсім не нудними, про це розповіло видання Real Simple.

Тиха елегантність поступається місцем індивідуальності та грайливості. Сьогодні прикраси — це не просто доповнення, а спосіб заявити про себе.

Бісерні прикраси

Бісер повертається: намиста, браслети, сережки. Дизайнери роблять акцент на багатошаровість і виразність. Бісер допомагає створити грайливий, але продуманий образ. Бренди на кшталт Celine, Ralph Lauren і Chanel вже представили кольорові багатошарові колекції, а зірки сміливо поєднують бісер з повсякденними образами.

Масивне срібло

Срібні браслети, великі сережки та ланцюги — ідеальний спосіб підкреслити навіть простий образ. Срібло робить будь-який образ виразним і стильним. Навіть якщо ви новачок у світі моди, одна масивна срібна деталь миттєво додає родзинки вашому образу.

Бабусині брошки

Брошки, які раніше здавалися застарілими, тепер у тренді. Вони оживляють вовняні пальта, светри та шарфи, додають образу грайливості та унікальності. Використовуйте брошку не лише на лацкані, наприклад, прикріпіть її на плече пальта чи на горловину об’ємного светра. Вечірній варіант — одна яскрава брошка на мінімалістичній сукні чи навіть у волоссі.

Мікс металів

Золото, срібло, рожеве золото — тепер сміливо комбінуйте їх разом. Вуличний стиль та подіуми показують, що змішування металів має персоналізований та сучасний вигляд. Не бійтеся експериментувати з браслетами та ланцюжками, які вже є у вашій колекції.

Кольорові дорогоцінні камені

Сапфіри, рубіни, аметисти та смарагди додають прикрасам яскравості та індивідуальності. Достатньо нейтрального образу та одного яскравого каменю, щоб ваш образ заграв по-новому. Камені також допомагають підкреслити кольори вашого одягу та додати образу елегантності.

Ефектні годинники

Цифрові трекери здоров’я не витіснили класичні годинники — вони повертаються. Вибирайте як витончені варіанти з камінням, так і масивні вінтажні моделі. Головне — це контраст, годинник може стати акцентом навіть у мінімалістичному образі.

Ювелірні тренди зими 2026 показують, що у світі прикрас немає дрібниць. Бісер, срібло, бабусині брошки, мікс металів, яскраві камені та стильні годинники — усе це способи зробити образ індивідуальним і сучасним. Головне правило цього сезону — сміливість, грайливість і любов до деталей, саме вони перетворюють звичайний образ на акцентний.