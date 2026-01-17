Які кольори будуть у моді зимою 2026 року, а про який колір варто забути / © Getty Images

Реклама

Одяг — це не тільки про крій чи тканину. Це про настрій, характер і спосіб виразити себе, про це розповіло видання Pure Wow. Кольори впливають на те, як ми відчуваємо себе: енергійно, спокійно, впевнено чи романтично. У сезоні зима 2026 dfhnj звернути увагу на шість ключових відтінків, які легко поєднуються з тим, що вже є у вашій шафі.

Смарагд

Яскравий кислотний зелений — тренд, який точно виділить вас серед сірих зимових вулиць. Яскраво зелений має особливо гарний вигляд у маленьких деталях, наприклад, клатчі, взуття чи шарфи. Поєднуйте його з іншими відтінками зеленого, синього чи жовтого для тонального ефекту. А якщо хочете контрасту, спробуйте рожевий чи червоний.

Зимові цитруси

Помаранчеві відтінки, які більше нагадують мандарин чи клементини, ніж гарбузовий тон осені, продовжують підкорювати світ моди. Вони додають настрою та яскравості навіть у найсіріший день. Навіть невелика деталь, як от футболка чи светр під класичний кардиган, робить образ свіжим і сучасним.

Реклама

Глибокий сливовий

Бургундський колір ще тримає позиції, але сливові відтінки з пурпуровим підтоном мають трохи грайливіший та несподіваний вигляд. Замініть улюблені бордові речі на сливові, аметистові чи баклажанові, і образ заграє по-новому.

Насичений темно-синій

Цей класичний нейтральний відтінок повертається у великий світ моди. Він ідеально замінює чорний у повсякденних образах, а поєднання з блідим сонячним синім або чорним додає несподіваної глибини. Пальто, сорочки з коміром-поло та мінімалістичні силуети отримують друге життя.

Пастельний рожевий

Ніжний, делікатний, універсальний — пастельний рожевий підходить буквально до будь-якого іншого трендового відтінку. Щоб не здаватися «знебарвленим», поєднуйте його з насиченими кольорами, наприклад, сливовим, смарагдовим або глибоким яскраво зеленим. А ще можна вибрати яскравіший рожевий, як от колір жувальної гумки чи рожевий із 90-х, які також у тренді.

Всі відтінки коричневого

Кавовий, шоколадний, бежевий та верблюжий — ці нейтрали залишаються актуальними. Сукні, пальта, замшеві аксесуари — все це має дорогий та стильний вигляд. Для свіжого акценту спробуйте темний французький коричневий, він глибокий, насичений та надзвичайно сучасний, особливо у поєднанні з природними, земними тонами.

Реклама

Збудьте про вершковий жовтий

Так, цей відтінок був веселим і модним, але 2026 радить його залишити у минулому. Якщо ж не хочеться позбуватися улюблених речей, використовуйте їх у маленьких акцентах і поєднуйте з трендовими кольорами, наприклад глибоким сливовим або яскраво-вишневим.

Зима 2026 — це баланс між класикою та несподіванкою. Смарагд, зимові цитруси, сливові та пастельні відтінки дарують свіжість і грайливість. Насичений темно-синій і всі відтінки коричневого забезпечують базу для стильних комбінацій. А «старі» тенденції, як вершковий жовтий, залишаються лише як невеликі акценти.

Головне правило — експериментуйте, комбінуйте та додавайте кольори у своє життя, навіть у найпохмуріші зимові дні.